Карантин ударил в голову. Власти Иваново приняли решение заколотить деревянным забором спортивную площадку

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30 мая 2020, 18:19 [ «Аргументы Недели» ]

Заграждение из досок на спортивной площадке с тренажерами в Иваново появилось 27 мая. Таким образом городские власти продолжают бороться с нарушителями режима самоизоляции.

Фото появилось в социальных сетях и вызвало бурю недовольства подписчиков. «Когда уже эта истерия закончится?», «Ещё бы вышки с автоматчиками по периметру поставили и ток пустили»,«Живем как на зоне», - возмутились комментаторы. Местные жители сообщают, что такое происходит по всему городу. Известно.ру писал, что власти демонтировали тренажеры с еще четырех открытых спортплощадок.

"Эта спортивная площадка находится в крупном жилом комплексе и пользуется большой популярностью. Здесь всегда огромное количество народу, что запрещено в нынешних условиях. Мы пытались вешать запретительные таблички, даже выставляли охрану, но это не помогает. В итоге городской комитет по спорту принял решение оградить площадку забором", - пояснила помощник главы города Анна Лобанова.