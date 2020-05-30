Что увидели волонтёры после возвращения в приюты для животных​

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30 мая 2020, 17:43 [ «Аргументы Недели», Николай ХОХЛОВ ]

фото: соцсети

С введением ограничительных мер, в Москве для посещения волонтеров были закрыты все муниципальные приюты для животных.

Несколько тысяч собак и сотни кошек оказались без внимания неравнодушных людей.

В столице России тринадцать приютов для животных. С началом карантина, их посещения, в понимании префектур, подпадали под пункт «массовые культурные мероприятия на свежем воздухе». Насколько массово люди желают культурно проводить время в учреждении с непрерывно лающими собаками и мяукающими кошками, московская власть представление вряд ли имеет.

С 26 мая по указу мэра Москвы, в связи с ослаблением режима ограничений, волонтеров все же разрешили пускать в приюты при наличии удостоверения по спискам. За эти дни многие из них уже успели посетить своих подопечных.

«Кто был диким и пугливым, одичал совершенно, не подойдешь. Кто был полудиким, стал диким и пугливым. А собаки, которых мы знаем по несколько лет, которых видели каждую неделю, смотрят на нас, мягко говоря, с недоумением. Кажется, они подумали, что мы их бросили», - рассказала волонтер муниципального приюта в Солнцево Надежда.

Животные просидели в тесных вольерах по 6-10 особей два месяца безвылазно. В обязанности штатного персонала выгул собак не входит. Да и при таком количестве это было бы невозможно. По норме должен быть один сотрудник на 50-60 животных, но в реальности это чаще всего один на две сотни.

Многих пожилых и хронически больных собак и кошек из-за сильного ухудшения состояния волонтерам пришлось немедленно перевезти в стационары. Некоторые из подопечных за время карантина умерли. Длинношерстные собаки и кошки покрылись колтунами и отрастили когти. Из-за недостатка движения, многим стало сложно двигаться, так как мышцы атрофировались.

По сообщениям волонтеров, с некоторыми недоверчивыми к людям собаками и кошками весь процесс приручения и социализации придется начинать заново. Им предстоит долгая работа по восстановлению навыков не только у тех подопечных, с которыми они уже занимались, но и у новоприбывших за время карантина.