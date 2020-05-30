Якутского шамана, дважды устраивающего походы на Кремль, врачи психиатрической больницы признали опасным

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30 мая 2020, 17:41 [ «Аргументы Недели» ]

Якутского шамана Александра Габышева признали опасным для окружающих и себя самого. Такое заключение вынесла медкомиссия республиканского психоневрологического диспансера, куда его оправили без всяких оснований и абсолютно незаконно.

Якутского шамана держат в психиатричекой клинике и «настоятельно» отговаривают от очередного похода на Кремль

Его адвокат Ольга Тимофеева говорит, что оснований для того, чтобы ее подзащитного официально признали невменяемым – ни юридических, ни медицинских – нет. Даже если предположить, что Габышев, дейтвительно, болен психически, для госпитализации требовалось согласие либо его самого, либо его законных опекунов. Или же решение суда. Фактически шамана незаконно лишили свободы и отправили под стражу.

Когда адвокат запросила встречу с подзащитным, ей отказали по причине карантина в связи с коронавирусом.

Напомним, в начале лета прошлого года Габышев отправился пешком из Якутии в Москву. Чтобы «изгнать Путина». В сентябре его отправили под подписку о невыезде в связи с уголовным делом по статье «Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности».