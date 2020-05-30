Мэр Саянска в начале апреля отказался вводить

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30 мая 2020, 16:55 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: cоцсети

Мэр города Саянска в Иркутской области в начале апреля отказался вводить "режим самоизоляции". За это время в городе никто так и не заболел коронавирусом.

"У нас гриппом болеют больше, чем коронавирусом", — подчеркнул мэр Саянска Олег Боровский, который отказался вводить ограничительные меры из-за пандемии COVID-19. Таким образом, в городе по-прежнему функционируют парикмахерские, магазины, детсады. Однако все школы перешли на дистанционное обучение – чисто из-за интереса к этой форме обучения.

Решение не вводить ограничительных мер поддержала большая часть населения города. По последним данным, в городе до сих пор не выявлено ни одного случая заражения коронавирусом. "Феномен Саянска пока действительно нельзя до конца ни объяснить, ни понять", — резюмировали сотрудники медучреждений. В самом же городе отказ от самоизоляции называют просто здравым смыслом.