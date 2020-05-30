Введение графика прогулок обезопасит москвичей от риска заражения COVID-19

Введение графика прогулок в Москве с 1 июня 2020 года - правильная мера, которая позволит защитить горожан от коронавирусной инфекции. Об этом говорится в Telegram-канале «Записки врача».

«Прогулки по графику, наверное, - единственное решение в текущей ситуации, которое обезопасит горожан и при этом даст им облегчение. Ни прогулки по пропускам, как в Московской области, ни какие-либо другие ограничения не смогли бы этого сделать. Выходить всем на улицы в мегаполисе пока что рано. Учитывая, что смертность растет и в мае будет больше, чем в апреле, меры оправданные и хорошо, что временные», - говорится в сообщении.

Автор канала, медик, подчеркивает, что вирус еще опасен, а вакцины от него пока нет.

«Единственное, что мне не позволяет пойти на улицу и делать то, что я захочу - это медицинское образование и возможность проанализировать ситуацию отдельно от своих эмоций. В больнице, где я работаю, все еще много тяжелобольных пациентов. Заболеваемость и смертность в столице все еще высокая. Если сейчас всем выйти на улицу, то будет еще один скачок, и далеко не в светлое будущее. Сейчас нет ни вакцины, ни коллективного иммунитета. Вирус все еще силен и крайне опасен. Любой чих или зевок бессимптомного носителя в час пик могут стать для некоторых людей фатальными», - говорится в канале.

Автор призывает соблюдать меры безопасности, рекомендованные властями города.