Юрмала: сезон открыт

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30 мая 2020, 16:07 [ «Аргументы Недели. Балтия», Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН ]

Юрмала, Фото предоставила Алла Березовская

Погода, как известно, капризна в Латвии, но теплые деньги уже не за горами. Так обещают синоптики. Впрочем, уставшие от коронавируса латвийцы, открыли плавательный сезон в Юрмале.

Кстати, организация лучших туристических направлений Европы составила список десяти самых безопасных мест для пляжного отдыха в ЕС после кризиса, в который вошли и Юрмала, и соседняя Нида в Литве.

Почему была выбрана Юрмала?

Одна из причин – низкий уровень заболеваемости коронавирусом в стране. Размер пляжей не позволяет близко контактировать людям. Да и дезинфекция, надо сказать, на должном уровне.

Но в списке самых безопасных пляжей в Европе первые три места занимают города Превеза в Греции, Компорта в Португалии и полуостров Хель в Польше.

Юрмала занимает восьмое место.