Юрмала: сезон открыт

Погода, как известно, капризна в Латвии, но теплые деньги уже не за горами. Так обещают синоптики. Впрочем, уставшие от коронавируса латвийцы, открыли плавательный сезон в Юрмале.
Кстати, организация лучших туристических направлений Европы составила список десяти самых безопасных мест для пляжного отдыха в ЕС после кризиса, в который вошли и Юрмала, и соседняя Нида в Литве.
Почему была выбрана Юрмала?
Одна из причин – низкий уровень заболеваемости коронавирусом в стране. Размер пляжей не позволяет близко контактировать людям. Да и дезинфекция, надо сказать, на должном уровне.
Но в списке самых безопасных пляжей в Европе первые три места занимают города Превеза в Греции, Компорта в Португалии и полуостров Хель в Польше.
Юрмала занимает восьмое место.