«После избиения в последнее время он уже совсем не мог ходить», умер правозащитник Сергей Мохнаткин

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30 мая 2020, 16:19 [ «Аргументы Недели» ]

В московской больнице умер правозащитник Сергей Мохнаткин. В последнее время он не мог самостоятельно передвигаться из-за болезни, которая развилась после переломов позвоночника.

«С середины ноября 2019 года вследствие множественных переломов позвоночника Сергей потерял возможность ходить. Боли, которые он испытывал в это время, были настолько сильными, что ему приходилось вызывать скорую помощь практически каждый день. Но все это время ему отказывали в госпитализации, утверждая, что непосредственной угрозы для его жизни нет. Между тем, спондилодисцит — заболевание, которое развилось вследствие переломов позвоночника», — рассказала «МБХ медиа» его жена Анна Кречетова.

Переломы позвоночника правозащитник получил в колонии. Его признали виновным в нападении на полицейского во время акции на Триумфальной площади. После избиения сотрудниками ФСИН Мохнаткину, по словам его супруги, не была оказана необходимая медицинская помощь — ему не стали делать даже рентгеновский снимок. Уже после выхода из тюрьмы, было сделано три операции на позвоночнике, но состояние оставалось тяжелым. Врачи сообщили о развитии септического заражения в костных тканях позвоночника.

«Я думаю, что надо обязательно дождаться, пока снимут ограничения, и чтобы после этого только были похороны, чтобы люди смогли проститься», — сказала Анна Кречетова.