На самом деле: что случилось с котом из Рижской думы

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30 мая 2020, 15:11 [ «Аргументы Недели. Балтия», Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН ]

Кузя и Мурис в Рижской думе, фото соцсети

Самые популярные коты Латвии – Кузя и Мурис. Они проживают в Рижской думе. Вернее, проживает один – Кузя. Буквально пару дней назад Мурис умер. Говорят, от почечной недостаточности. Конечно, и животные не живут вечность, но…

В Рижскую думу поселил Кузю и Муриса экс-мэр Риги Нил Ушаков. Для чего? Видимо, для пиара! Судите сами: рекламные фотографии пушистиков – хоть отбавляй! Мероприятия, где присутствовали Кузя и Мурис с «хозяином» - полно. Я лично помню, как в 2016 году открылся фитнес-центр в одном из районов Риги, так первыми в помещение зашли коты Рижской думы. Разумеется, с г-н Ушаковым, который лично приехал открывать данный центр. Стоит ли говорит, что журналистов и фотокорреспондентов было полно… Зачем в фитнес-центре два кота? Разумеется, для пиара их «хозяина».

Ладно, блажь такая была у г-на Ушакова! Майк Тайсон с тигром дефилировал, например. Нил Валерьевич слабоват «тягаться» с тигром-Тайсоном, а фишку свою иметь хочется! Вот так и появились Кузя с Мурисом.

Да вот уехал «хозяин»-Ушаков в славный город Брюссель! И те коты, простите, стали просто не нужны! Итог – смерть одного из них. От почечной недостаточности.

Балтийское бюро «Аргументы Недели» - защитники животных! Конкретные! И что-то странным показалось нам в данном «деле»… Решили обратиться с расспросами к верному источнику. Вот, что удалось узнать…

«Могу сказать, что не так все отлично было с котами. В последнее время они были не особо нужны. И после отъезда Ушакова должного ухода не было… Животные не могут «принадлежать» всем! Знаете, у «семи нянек...»? Вот тут такая же ситуация. Посудите сами, дума заканчивает работу в пятницу и впереди два выходных. Коты эти были закрыты в темном помещении на все эти дни. Мне сложно сказать, достаточно ли было у них еды, воды, чистый ли был лоток и т.д. Да и чем кормили их… Я, конечно, не ветеринар, но понимаю, что проблемному коту нужен уход. Удивляет то, что так бессовестно поступил с ними Ушаков. Уехал и бросил! Почему нельзя было взять их с собой? Почему нельзя их было пристроить? Вы знаете, сколько писем приходило в Рижскую думу с просьбой забрать котов? Даже из Екатеринбурга письма были! Из Москвы! Но, нет! Этот человек (Ушаков) категорически был против. Вот вам и результат. И что сейчас происходит? Очередной пиар: экс-мэр Нил Валерьевич сидит в раздумьях – брать или не брать Кузю в Брюссель! Если бы хотел, то взял бы! Просто очередной ход для себя-любимого».

Комментарии латвийского ветеринарного врача Дайниса Кукайниса: «Я, конечно, не наблюдал за Мурисом, но могу сказать, что почечная недостаточность – серьезно. Это значит, что организм животного не совсем нормально функционирует. И за ним нужно наблюдать, лечить, правильно кормить. Мы же не знаем, чем его там кормили? Нужен специальный корм для проблемных котов. Я думаю, что его не было… Кормили, видимо, чем попало… Ни в коем случае нельзя кормить таких котов едой с «человеческого стола». Нельзя! Всегда должна быть доступна чистая питьевая вода. Коты, страдающие заболеванием почек, должны много и часто пить. И миски обязательно должны пополняться водой! А как их можно пополнять если животное три ночи и два дня одно? И специальный корм! Срок жизни такой кошки может продлить заботливость хозяина и регулярные визиты к ветеринару. Правильное питание продлевает длительность жизни кошек, страдающей заболеванием кошек».

Комментарии московского волонтера из приюта для животных Инны Безруковой: «Жаль, как жаль. Ваших думских котов и в Москве знали. Из опыта могу сказать, что коты с заболеванием почек живут приличное время, если за ними соответствующий уход. Это главное условие. Часто люди не понимают, что животное требует ответственности и серьезного отношения. Это же живое существо, которое и страдает, и испытывает боль, и плачет, и радуется. Страшно, что для некоторых людей животные – игрушки, средство пиара… Страшно и жаль».

Есть такая пословица: «Сколько раз обидишь животное, то столько раз вернется к тебе его боль».

Что думают зоозащитники Латвии? Есть пока реальный шанс спасти второго кота!