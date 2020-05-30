В Ялте поймали нарушителя на машине, числящейся в угоне в Интерполе

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30 мая 2020, 15:00 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Аргументы недели-Крым

Машина догнивает свой век на задворках, фото соцсети

Водитель из Костромы, остановленный дорожной полицией, наехал на гаишника, после того, как выяснилось, что машина в угоне.

Инцидент случился 29 мая 2020 года в Ялте.

Вечером городская дорожно-патрульная служба остановила машину с не крымскими регистрационными знаками, в ходе проверки которой выяснилось, что автомобиль находится в международном розыске по линии Интерпола.

Водитель, видимо знавший, что с его транспортным средством не все благополучно, попытался скрыться и маневрируя, наехал на полицейского, причинив ему повреждения легкой степени тяжести. Однако скрыться костромичу не удалось – его задержали, а машину поместили на штрафстоянку.

Будущее водителя понятно – он предстанет перед судом. А как поступят с автомобилем, не ясно – обычно владелец (проживающий, судя по тому, что угон зафиксирован по линии Интерпола, в другой стране), получает выплату, как страховой случай и машину получить не может, а страховая компания доставлять ее по месту требования за свой счет для дальнейшей продажи не берется. Скорее всего машина будет догнивать свой век где-нибудь на крымских задворках.