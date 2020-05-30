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Названы профессии с предполагаемым ростом зарплат после распространения COVID-19

, 15:05 [ «Аргументы Недели» ] Источник: RT

Названы профессии с предполагаемым ростом зарплат после распространения COVID-19
корова, фото: pexels.com

В Институте прогрессивного образования выяснили, специалистам каких сфер и каких профессий можно  надеяться на повышение зарплаты по окончании пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.

По прогнозу экспертов, на рост зарплаты могут рассчитывать PR- и SMM-специалисты, продюсеры и контент-менеджеры, так как в кризисный период бизнесу необходимо будет улучшать сервис, выгодно выделяться на фоне конкурентов и увеличивать число постоянных клиентов.

Зарплаты могут увеличиться у IT-специалистов, аналитиков больших данных и онлайн-маркетологов. На повышение зарплат могут надеяться антикризисные менеджеры, консультанты по финансам и управленцы в сфере логистики, специалисты по тайм-менеджменту.

Эксперты прогнозируют повышение окладов медикам, психологам и психотерапевтам.  Специалисты предполагают, что доходы могут вырасти у опытных онлайн-педагогов и репетиторов, а также у виртуальных гидов. Оплата труда может вырасти у работников сельского хозяйства: агрономов, лаборантов, операторов машинного доения, зоотехников, ветеринаров.

ИЧ

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