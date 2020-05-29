Голикова сообщила о 19 зарегистрированных в России тестах на коронавирусную инфекцию COVID-19

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29 мая 2020, 22:23 [ «Аргументы Недели» ] Источник: RT

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Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила о 19 зарегистрированных в России тест-системах на коронавирусную инфекцию COVID-19. Голикова, руководитель оперативного штаба по ситуации с коронавирусом, рассказала, что

на данный момент в нашей стране "зарегистрировано уже 17 таких ПЦР-тест-систем и пять ИФА-систем" российского производства.

По ее словам, теперь с диагностикой проблем быть не должно. "Всё это тест-системы российского производства, которые позволяют нам полностью закрыть свою страну с точки зрения диагностики и, собственно, создать независимость и безопасность в этой части", — сказала Татьяна Голикова.