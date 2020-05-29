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29 мая 2020, 22:10 [ «Аргументы Недели» ] Источник: RT

Алексей Дюмин, фото: Zamir Usmanov, globallookpress.com

Алексей Дюмин сообщил о снятии части ограничений в Тульской области с 1 июня. В Тульской области с первого дня лета разрешено открытие летних кафе с открытой верандой, магазинов и торговых центров площадью до 400 кв. метров.

Тульский губернатор Алексей Дюмин внес изменения в указ «О дополнительных мерах, принимаемых в связи с введением режима повышенной готовности на территории Тульской области».

Спортом в регионе разрешено заниматься на всех плоскостных сооружениях на открытом воздухе. С1 июня откроются конноспортивные центры, стрелковые клубы, центры активного отдыха.

Автошколы вновь смогут проводить практические занятия по вождению транспортных средств. В учреждениях среднего профессионального образования можно будет проводить в очной форме демонстрационные экзамены и подготовку к ним.

Начать работу смогут передвижные торговые объекты по продаже напитков и солярии.

С 1 июня в Тульской области отменили требования по оформлению цифрового пропуска при пересечении границы региона и обязательной самоизоляции на 14 дней для въезжающих.

В области вводится обязательное ношение масок, но это требование не касается нахождения на улицах.

Для граждан старше 65 лет продлевается обязательная самоизоляция.