Депутат МГД: власти столицы мобилизовали все ресурсы для поддержки горожан

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29 мая 2020, 22:10 [ «Аргументы Недели» ]

На помощь пожилым людям и гражданам приходят соцработники, фото соцсети

Столичные власти мобилизовали все ресурсы для поддержки наиболее уязвимых граждан в условиях пандемии коронавируса. Такое мнение выразила в беседе с журналистами «Аргументы и Факты» депутат Мосгордумы Людмила Гусева.

Она отметила что на помощь пожилым людям и гражданам с хроническими заболеваниями пришли 9,5 тыс. социальных работников и более 1,5 тыс. волонтеров, которые помогают с покупкой продуктов и лекарств.

«Кроме того, в соответствии с указом мэра Москвы свыше 1,85 млн москвичей из группы риска получили денежные выплаты в размере четырёх тысяч рублей»,- сказала Людмила Гусева.

Людмила Гусева напомнила, что поддержку получают и люди, потерявшие из-за пандемии работу, причём статус безработного сейчас можно получить дистанционно.

«Размер выплаты для безработного может составить 19,5 тыс. рублей. Если у него есть дети, то дополнительно выплачивается пособие в размере трёх тысяч рублей на каждого ребёнка», - напомнила депутат.

По словам депутата, не остались без внимания и семьи с детьми.

«Вне зависимости от доходов родителей на каждого ребёнка в возрасте от трёх до 16 лет с 1 июня будет произведена выплата в 10 тыс. рублей. Кроме того, на каждого ребёнка до трёх лет за апрель, май и июнь полагаются выплаты в размере пяти тыс. рублей, если семья имеет право на материнский капитал. При среднедушевом доходе семьи ниже прожиточного минимума выплачивается пособие на детей в возрасте от трёх до семи лет - в размере половины регионального прожиточного минимума на каждого ребёнка», - сказала Людмила Гусева.

«Также городские власти увеличили пособия на детей от трёх до семи лет в малообеспеченных семьях - до 7613 рублей, а по указу главы РФ минимальный размер пособия по уходу за первым ребенком до полутора лет с апреля по июнь увеличивается до 6751 рубля», - добавила депутат .

Людмила Гусева рассказала, что в настоящее время с коллегами-депутатами из фракции «Единая Россия» она работает над изменениями в городское законодательство по увеличению пособия для тех, кто остался без работы во время декретного отпуска, - с 6 тыс. до 13 503 рублей. По её словам, эта инициатива будет рассматриваться на ближайшем заседании Мосгордумы.