Погадаю на ромашке: почему люди ходят к гадалкам, доверяют и платят большие деньги

Аргументы Недели → Общество 13+

29 мая 2020, 21:09 [ «Аргументы Недели», Алина Мухина ]

Фото: соцсети

Гадания в Сочельник – забавное развлечение, но некоторые считают их за реальное предсказание судьбы. Кто-то относится к мистике в шутливой форме, а кто-то совершенно серьезно. Некоторые люди так устроены, что им просто необходимо получить ответы на будоражащие вопросы как можно скорее: узнать заранее судьбу и найти причину всех бед, особенно если у какого-то знакомого исполнилось предсказание, пусть и случайно. Сила самовнушения – сильная вещь.

Кто может помочь человеку в трудной жизненной ситуации? Как правило, он обращается за поддержкой к родственникам и друзьям. А если это не помогает – идет к гадалкам, чтобы решить вопрос «быстро», а не как у психолога – с долгой работой над проблемой. Есть запрос – есть и предложение. Специалисты оккультных услуг охотно помогают исцелить сердечный недуг, снять порчу или изменить будущее.

Рей Хайман, профессор психологии в университете Орегона, который активно занимается разоблачениями, говорил так: «Сначала я не верил в хиромантию, а потом поверил. Брал учебник, читал по нему по руке людям, и они подтверждали, что я говорю правду». Как-то Стэнли Джекс, психолог, дал совет: «Видишь на руке одно – говори совершенно другое, все наоборот. Видишь, что женщина в поиске, – говори, что она успокоилась. Видишь, что человек хочет много денег, – говори, что деньги ему не важны». Оказалось, что даже если говорить все с точностью до наоборот, все «сходится». И он понял, что чтение по руке – абсолютная ерунда.

Еще в 2010 году организация Левада-центр проводила социологическое исследование на тему популярности психологов и гадалок в России. Вывод социологов был такой: гораздо большей популярностью, чем психологи, в России пользуются представители оккультных наук – гадалки, ворожеи, маги и народные целители. К ним за помощью регулярно или от случая к случаю обращается примерно пятая часть граждан. Из тех, кто прибегал к таким услугам, 22% уверяют, что это всегда помогает решить проблемы, еще 46%, что это помогает иногда. То есть такого рода помощь оценивается как вполне действенная. Вот как прокомментировала это исследование социолог Левада-центра Полина Черепова. Наверное, эти показатели не сильно изменились и к сегодняшнему дню, если регулярно на ТВ показывают околомистические программы и звезды обращаются к гадалкам.

В 2013 году было не менее шокирующее заявление о том, сколько же денег тратится на гадалок в России. Россияне ежегодно тратят на колдунов и экстрасенсов около 30 миллиардов долларов, сообщал «Интерфакс» со ссылкой на главного кардиолога Москвы Юрия Бузиашвили. По словам кардиолога, российским врачам на рынке медицинских услуг приходится конкурировать не только со своими зарубежными коллегами, но и с экстрасенсами. Бузиашвили отметил, что если на лечение за границей россияне в год тратят в общей сложности примерно 17 миллиардов долларов, то колдунам, гадалкам и магам за тот же период жители страны платят около 30 миллиардов долларов. При этом экстрасенсы нередко становятся фигурантами уголовных дел. В частности, в феврале 2013 года полиция задержала экстрасенса по подозрению в убийстве клиенток. А летом 2012 года по подозрению в мошенничестве были задержаны более 20 человек, обещавших клиентам дистанционно излечить их от всех болезней и скорректировать их судьбу. И такие скандалы про аферистов-магов случаются каждый год.

Ирина Обухова, семейный психолог, эксперт телеканала «Домашний» о гаданиях говорит так: «Дело в том, что не нам внушают что-либо, а мы сами себе что-то внушаем. Люди частенько забывают половину из того, что им сказали, запоминая только важнейшее для себя самого. Все проблемы психологии сводятся к тому: берешь ты ответственность за себя, за кого-то на себя или нет. Когда мы идем к гадалке, мы перекладываем ответственность за все, что будет происходить в нашей жизни на другого человека, нам же останется только сложить ручки и сидеть ждать, когда все сбудется».

«Само ощущение чуда, предчувствия лучшего и вера в это – полезно. Если для подкрепления этой уверенности нужно создать антураж – зажечь свечи, написать пожелания, съесть печенье с предсказаниями – ничего плохо в этом нет. Особенно если это проходит в веселой, душевной компании и является неким развлечением, игрой для участников, – говорит психолог службы психологической помощи Юлия Лукашенок. – Все это помогает усилить атмосферу праздника и настроить себя на хорошее, конкретизировать желания и цели».

Поэтому самая главная опасность гаданий, с точки зрения психологии, – воспринимать предсказанное как приговор. Известно, что человек сам может запрограммировать себя на то или иное событие. Психологи сходятся во мнении, что мнительным, впечатлительным людям, фаталистам не стоит пытаться заглянуть в будущее. Всем остальным, независимо от результата, стоит помнить, что человек – сам хозяин своей судьбы. А все, что нагадали лучше трактовать исключительно в положительном русле и в свою пользу, даже что-то не очень хорошее.