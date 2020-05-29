Детский экспертный совет при Уполномоченном по правам ребенка в Москве сформируют на конкурсной основе

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29 мая 2020, 20:38 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Уполномоченный по правам ребенка в городе Москве Ольга Ярославская совместно с Департаментом образования и науки города Москвы анонсировали конкурс инициатив московских школьников «Московская Школа лидеров».

«Конкурс проводится по инициативе Уполномоченного. Он позволит выбрать школьников – авторов самых успешных инициатив социальных проектов, которые могли бы сделать школы лучше и привлекательнее для учеников. Несомненно, что в каждой школе есть ребята-лидеры, у которых рождаются новые полезные для общества идеи и инициативы. Эти ребята часто выступают в публичном пространстве с тем, что волнует их сверстников. Они готовы участвовать, а многие уже участвуют в школьных и городских общественных советах, готовы к обсуждению проектов ради развития нашего города», – рассказала Ольга Ярославская.

К участию в конкурсе приглашаются обучающиеся 7-10 классов московских школ – авторы реализованных в образовательных организациях инициатив. Цель конкурса – выявление лидеров ученических коллективов московских школ для формирования Детского экспертного совета при Уполномоченном по правам ребенка в Москве. Ожидается, что в него войдут по три представителя от каждого округа Москвы. Идею уже поддержали председатели Межрайонных советов директоров.

В период с 1 июня по 31 августа участникам конкурса предлагают загрузить на сайт Городского методического центра «визитки» школьных проектов, реализованных по их инициативе. «Визитка» должна содержать описание проблемы, которую удалось решить при помощи такой инициативы в московской школе, описание механизма обсуждения и выдвижения инициативы от детского коллектива, краткое описание инициативы и достигнутые благодаря ее внедрению результаты. Такой проект может быть представлен группой разработчиков с делегированием одного лидера для участия в конкурсе.

В сентябре экспертный совет при участии представителей вузов, осуществляющих подготовку специалистов в области социального проектирования и менеджмента, проведет оценку представленных проектов. На втором этапе ребятам будет предложено представить новые инициативы в формате видеороликов. Итоги конкурса будут подведены 30 октября. Победителей жду призы от вузов-партнеров и ИТ-компаний.

«Я думаю это актуально, своевременно и интересно. Тот факт, что руководители Межрайонных советов директоров уже поддержали инициативу, говорит сам за себя. Я надеюсь, что за летний период первый этап конкурса будет успешно пройден, а уже с началом учебного года мы посмотрим, кто пройдет в отборочный тур», – отметил заместитель руководителя Департамента образования и науки города Москвы Антон Молев.

Положения конкурса опубликованы на сайте Городского методического центра.