Эксперт-демограф Алексей Ракша: «Люди хоронят своих родственников, минуя загсы»

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29 мая 2020, 20:25 [ «Аргументы Недели», Анастасия Нечепурнова ] Источник: Эхо Москвы

Pixabay

Эксперт-демограф Алексей Ракша, что не так со смертностью в России в период пандемии.

Ракша отметил, что в целом по России цифры вполне нормальные, однако он заметил и нестандартные колебания. «Например, в Москве, в Московской области, возможно, в Санкт-Петербурге мы скоро увидим. Это в плюс. А в минус — мы видим совершенно нестандартный… смертности в основном на Кавказе или Краснодарском крае. Дело, видимо, в том, что сейчас ситуация такова, что люди хоронят своих родственников, минуя загсы отчасти, поэтому мы на Кавказе, на югах не видим всю полную картину смертности. А в Москве, наоборот, в принципе, без свидетельства о смерти загса похоронить достаточно трудно. Поэтому динамика смертности по загсам отражает, я считаю в Москве, в принципе, действительность», – отмечает эксперт.



При этом, демограф отмечает, что всё-таки львиная доля прироста смертности в Москве обусловлена, конечно, коронавирусом. Интересно и то, что в Москве число родившихся упало почти в 3 раза по сравнению с прошлым годом, с апрелем. Это означает, что люди просто не торопятся регистрировать рождение – в загс не обращаются, госуслугами не пользуются.

Вопиющей Ракша считает ситуацию, сложившуюся в Ингушетии: «В Ингушетии 4–5-кратное падение вообще всего. Тоже мы такого не видели никогда. В Краснодарском крае падение на 31% я вот вижу под данным загса. Тоже это рекордно низкое число умерших за апрель в Краснодарском крае. Это означает, что просто часть людей хоронят, не обращаясь пока что в загс. Они, наверное, должны будут туда обратиться позже, когда — непонятно».

«В целом непонятно пока, что происходит в стране в связи с такими разнонаправленными тенденциями. То есть в Москве мы видим хорошую статистику, в Подмосковье: там смертность идет вверх. А на Кавказе у нас статистика, к сожалению, сильно неполная стала. В итоге обо всей России судить пока что рано».