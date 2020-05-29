Анна Кузнецова родила седьмого ребенка и показала фото из роддома с новорожденным

Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова стала мамой седьмой раз.
Детский омбудсмен родила мальчика 28 мая и уже опубликовала фото с новорожденным на руках.
Под снимком она написала о прибавлении в семействе: "Вот это и случилось. Сегодня Новый Человек родился в этот мир, а в нашей семье теперь семеро детей, пятеро сыновей, а у моих родителей - теперь десять внуков. И это моя очень простая арифметика счастья".
Анне Кузнецовой 38 лет. В декретный отпуск супруга священника Алексея Кузнецова не уходила, работала до самых родов.
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У супругов Кузнецовых росли две дочери - Дарья и Мария и четверо сыновей: Коленька, Тимофей, Лев, Иван.