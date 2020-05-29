Трассу Челябинск-Екатеринбург расширят до четырех полос

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29 мая 2020, 18:52 [ «Аргументы Недели. Челябинск», Геннадий Щукин ]

Фото пресс-службы губернатора Челябинской области

Реконструкция трассы позволит увеличить пропускную способность дороги в два раза.

Планируется, что в августе 2020 года будет готов первый 12-километровый участок дороги — от Голубинки до Караболки. Об этом рассказал губернатор Челябинской области Алексей Текслер, который сегодня, 29 мая, побывал на месте дорожных работ.

«Когда я вернулся в регион, эту задачу по расширению двухполосной дороги до четырехполосного движения я поставил перед собой, — сказал глава региона. —Было большое количество обращений по этому поводу. И я очень рад, что сегодня с вами мы говорим не о планах, а видим перспективу этих работ».

Алексей Текслер подчеркнул, что к 2022 году весь участок дороги Челябинск-Екатеринбург расширят до четырех полос с разворотными петлями, пешеходными переходами, отбойниками, дополнительным освещением.

В 2021 году планируется отремонтировать 9-километровый участок от Караболки до Аллаков. Общая стоимость всех работ составляет 4,4 миллиарда рублей. Ежесуточный трафик — 7-12 тысяч автомобилей. По словам экспертов, после реконструкции пропускная способность увеличится почти в два раза. На расширенных участках обустроят линии электропередач, барьерные ограждения и разметку.