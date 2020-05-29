Максим Шевченко: эта Конституция является оправданием произвола и беззакония

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29 мая 2020, 18:41 [ «Аргументы Недели», Николай ХОХЛОВ ]

фото: соцсети

Известный журналист и политик Максим Шевченко поделился своими мыслями о Конституции РФ, внесенных в нее поправках и формате предложенного властью голосования.

Журналист отметил, что, если российское общество хочет придерживаться демократических принципов, то Конституция, как формат общественного договора, ему необходима. У политика вызывает вопросы формат предложенного властью голосования.

«Да, я сторонник принятия, обсуждения Конституции. И тут моя позиция полностью совпадает с позицией КПРФ. Должно быть Конституционное совещание. Должно быть общенародное обсуждение, и должен быть референдум, а не какое-то абстрактное, кастрированное голосование», - считает Шевченко и добавляет:

«Тебе дают и детские завтраки, и обнуление Путина, понимаете. Давайте уж что-то одно, как говорится. Завтраки детские - одно. Обнуление Путина, - зачем нам эти котлеты, как говорится, туда тоже совать, на детские завтраки?».

Журналист выразил сожаление по поводу состояния конституционной системы в России.

«Потому что на самом деле в глубине души каждый судья, каждый прокурор, каждый следователь знает, что это просто бумажка, а не Конституция, которую написало несколько человек и приняло тоже… неизвестно кто в декабре 93-го года, - отмечает Шевченко. - Конституция – это совсем другой документ. Конституция – это документ, над которым работают политические партии, общественные группы, общественные движения, юристы, специалисты по Конституционному праву, а не верноподданнические письма, которые посылаются на имя государя за подписью Конституционного суда, как мы сейчас наблюдали зимой, весной. Какая это Конституция?»

Максим Шевченко считает, что суть во многом не в содержании Конституции, а в том, как к ней относятся.

«Это не Конституция, это циркуляр о монархической природе, псевдопарамонархической природе власти в России. Вот и всё, что мы сейчас имеем. Потому что эта Конституция является оправданием произвола и беззакония, а не защитой закона и порядка», - заключает журналист.