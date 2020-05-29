Цель правительства Латвии – отключить вещание нацменьшинств

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29 мая 2020, 16:11 [ «Аргументы Недели. Балтия», Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН ]

Председатель Национального совета по электронным СМИ Ивар Аболиньш, фото соцсети

С 1 января 2021 года на латвийском канале LTV7 больше не будет передач на языке нацменьшинств. Такое сообщение озвучил председатель Национального совета по электронным СМИ Ивар Аболиньш.

Конечно, г-н Аболиньш все сказал под «маской пристойности»: общественные СМИ должны продолжать производство контента для нацменьшинств. Но его следует перевести в интернет.

Почему было принято такое решение?

Оказывается, что поменялись привычки аудитории! Какие – не совсем ясно!

Как отреагировали русскоязычные Латвии на такие перемены?

Леон: «Кто бы сомневался. Десятилетиями бьются со своим народом. Вот тебе и уважение к 40% населения. О чем тут говорить?»

Мария: «А зачем русским тогда платить налоги вообще? Какое отношение государства к нам, то такое и к государству?»

Владимир: «Я только ради вечерних новостей на русском вещании подключил их «Латтелеком». Если они с нами так – отвечу рублем!»

Кстати, а почему латвийцев не титульной нации называют нацменьшинствами? Русские, украинцы, евреи живут с 12 века в Латвии. И они не виноваты в том, что родились в Латвии. Для многих сейчас менять что-то поздно! Вот и терпят унижения.

Я прекрасно помню то, что много лет назад сказал президент России Владимир Владимирович Путин: «Мы не позволим обижать наших соотечественников и русских в Прибалтике!»

Право слово, Владимир Владимирович! Возможно, настало время, простите, «шарахнуть» санкциями (желательно, экономическими) по таким националистам в Латвии. А то ведь скоро начнут вагонами «высылать» русских!