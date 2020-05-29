В Челябинской области построят детский хоккейный центр на костях расстрелянных

Аргументы Недели → Общество 13+

29 мая 2020, 15:52 [ «Аргументы Недели», Николай ХОХЛОВ ]

фото: соцсети

В Челябинске на месте братских могил хотят построить хоккейный центр. Некоторые горожане убеждены, что целью строительства может быть разрушение мемориального комплекса «Золотая гора».

Мнения жителей разделились. Одни полагают, что единственной целью задумки является вырубка зеленых насаждений в районе строительства. Другие убеждены, что власть пытается уничтожить мемориальный комплекс «Золотая гора». Третьи просто напоминают, что все значимые стройки спортивных объектов в регионе - стадион «Центральный», центр шорт-трека, биатлонный центр в Златоусте - заканчивались не запуском объектов, а уголовными делами о коррупции.

Стоимость будущего центра составляет около 740 миллионов рублей, из которых порядка 708 миллионов намечено взять из федерального бюджета. Торги провели на редкость оперативно - за неделю, включая подачу заявок и подведение итогов. Победил единственный их участник.

К слову о «Золотой горе». Это комплекс шахт, «Мариинский прииск», где с XIX века добывали драгоценный металл, вплоть до его исчерпания к 1935 году. С 1942-го по 1947-й к разработкам вернулись, и добирали оставшееся. На рубеже 30-х - 40-х годов прошлого века по некоторым свидетельствам в заброшенные шахты сбрасывали тела расстрелянных.

В 1956-м второй секретарь Челябинского обкома партии Соломенцев направил в ЦК секретную справку. Документ содержит 15 страниц печатного текста с зачеркнутыми первоначальными цифрами и написанными от руки другими. Так, в документе сообщается, что только за два года (1937–1938), согласно материалам, хранящимся в учетно-архивном отделе УКГБ при СМ СССР по Челябинской области, на этой территории было репрессировано 25 368 (цифры вписаны в машинописный текст рукой) человек, из них к ВМН (высшей мере наказания) было приговорено 14 379 человек, остальные - к различным срокам лишения свободы. Но дальше из справки следует, что «тройкой» УНКВД по Челябинской области рассмотрено следственных дел на 16 786 человек, по которым приговорено к ВМН 8656 человек. Плюс «двойкой» наркома внутренних дел и генерального прокурора рассмотрено следственных дел на 4706 человек, из них к ВМН приговорены 4468 человек, что в сумме составляет всего 13 124 человека (это на 1255 человек меньше, чем Соломенцевым указывалось первоначально).

«Поверьте, никто ни на каких костях не будет строить спортивный объект. Это просто хайп, которым грешат некоторые люди», - заявил вице-губернатор Челябинской области Вадим Евдокимов.

Один из «грешащих хайпом» недобросовестных людей - журналист и правозащитник Оксана Труфанова настаивает:

«Согласно данным ЕГРП, от территории «шахт» власти уже некоторое время назад «оттяпали» почти половину (кадастровый номер: 74:36:0501006:22). Согласно данным по кадастровому номеру, ныне территория бывшего Мариинского прииска составляет уже всего лишь 8,6 гектара вместо первоначальных 15 (когда и кто делал новый повторный анализ местности без учета старых планов и карт, а также ранее составленных отчетов, остается загадкой, сделано это было, судя по всему, втихаря еще во время властвования бывшего губернатора М. Юревича… Так, три шахты — 9-ю, 10-ю и 11-ю — новый кадастровый план оставил вообще в стороне, будто их и не было. И теперь, как я понимаю, их территорию хотят застроить…»

Летом 1989 года поисковая группа «Реквием», куда вошли в основном студенты исторического факультета Челябинского государственного университета во главе с археологом Григорием Маламудом, проводила раскопки самой крупной шахты в поселке Шершни («Золотая гора») - № 5, размер которой в диаметре составлял 12 метров. Большая часть обнаруженных там трупов были без одежды, с огнестрельными ранениями на черепе от пуль и прижизненными штыковыми повреждениями. Результат раскопок на «Золотой горе» (только одной шахты) - останки от 200 до 400 человек (точное количество установить не удалось, так как судебно-медицинская экспертиза не была закончена).

Вещественные доказательства находятся в Центре историко-культурного наследия Челябинска. Это патроны, гильзы, личные вещи расстрелянных. А вот упомянутых черепов или других костных останков там, по сведениям сотрудников, нет. Куда исчезли костные останки, остается загадкой до сих пор.

В 1989 году по факту обнаружения массового захоронения было возбуждено уголовное дело. Однако 5 ноября 1990-го производство по уголовному делу сначала было приостановлено «за неустановлением лица, подлежащего к привлечению в качестве обвиняемого», а еще через три года прекращено.