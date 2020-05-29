Горячий ТОП региональных новостей: В Кировской области выявлено три очага COVID-19

Аргументы Недели → Общество 13+

29 мая 2020, 15:08 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: pixabay.com

Представляем вашему вниманию подборку региональных новостей уходящей недели. В ТОП вошли следующие резонансные происшествия: пожар в Калининградской области, мошенничество на Ставрополье и многое другое. Читайте "Аргументы Недели" и будьте в курсе самых последних актуальных новостей.

В Тверской области ищут сбежавшего коня. Хозяева ищут коня, который 26 мая вышел за периметр участка в деревне Копылево Калининского района Тверской области, пишет Афанасий-Бизнес. Предполагается, что конь может быть в близлежащих деревнях.

Вулкан Ключевской на Камчатке выбросил столб пепла на высоту до 6,5 км. Пепловый шлейф выброса протянулся на 200 км к юго-востоку от вулкана. Населенные пункты на его пути отсутствуют. Об этом передает Полуостров Камчатка.

В Новосибирске пьяный житель целый час плыл против течения и протрезвел. Скорее всего, мужчина планировал переплыть реку поперек, но сильным течением его стало уносить от места отдыха. Друзья упрямца поняли, что сам он из воды уже не выберется, и позвонили в службу спасения, сообщает НДН.ИНФО.

В Кировской области выявлено три очага COVID-19. В правительстве рассказали, что на территории региона сейчас три очага заражения, два из которых — в Кирове. Это стационар больницы скорой помощи и крупное промышленное предприятие. Название последнего не уточняется. Там обнаружено 17 инфицированных, ещё 122 человека на самоизоляции, пишет Новый Вариант.

В Калининградской области сгорело сено под навесом. Реагирование сил и средств МЧС России по Калининградской области было своевременным. Пострадавших нет, как уточняет НИА Калининград.

На Ставрополье задержали мошенников. Злоумышленница входила в доверие к людям и просила жителей региона оформить на их имя потребительские кредиты, а полученные суммы передать ей, сообщает Ставропольский репортер.