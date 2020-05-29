Латвия: лекарства с доставкой на дом

Безусловно, коронавирус внес свои изменения в жизнь латвийцев. Один из позитивных моментов – доставка на дом рецептурных лекарств.
Действительно ли, есть такая услуга в Латвии?
Да! Согласно распоряжению Министерства здравоохранения от 18 мая «О доставке лекарств и медицинских принадлежностей лицу по месту жительства». Действительно, заказать рецептурные лекарства можно по телефону, позвонив в аптеку.
Есть ли нюансы такой доставки?
Комментарии вице-президента Общества врачей Латвии Мариса Плявиньша специально для «Аргументы Недели».
«Да, такая услуга существует. В период коронавируса. Может ли любой латвиец заказать рецептурные лекарства с доставкой на дом? Прежде всего, следует иметь рецепт от семейного врача. Думаю, что такой заказ может сделать человек, который или, в данный момент, находится на карантине, тот, кто нуждается постоянно в медикаментах (хронические, онкологические и т.д. заболевания). Если человек по весомым причинам сам не может добраться до аптеки. Данное распоряжение действует в период коронавируса. Но сразу хочу предупредить, что не все аптеки оказывают такую услугу. Все зависит от их возможностей. И следует помнить, что данная услуга платная. Будьте здоровы».