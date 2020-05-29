Люминиры и эстетика зубов

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29 мая 2020, 13:02 [ «Аргументы Недели» ]

фото: соцсети

Стоматолог-терапевт клиники «La peregrina» Наталия КАДЬКАЛОВА рассказала о том, что такое люминиры и почему не нужно тратить время на изучение ортопедических конструкций.

Люминиры — это запатентованное название и изобретение американской компании Cerinate. Люминиры представляют собой сверхтонкие керамические виниры. Их изготавливают только на территории США. Так что, знайте, если вам на территории нашей страны предлагают установить люминиры, это всего лишь рекламный ход и, своего рода, манипуляция пациентом.

«По моему мнению, люминиры – это очень сомнительное изобретение, – говорит Кадькалова, – так как производитель заявляет, что обтачивать зубы под эти конструкции не нужно.

Давайте разбираться. Как можно достичь эстетики при помощи виниров, просто приклеив их к своим зубам? Зубы становятся толстыми, некрасивыми, похожими на подушечки «Орбит». Также, учитывая их ультратонкость, у техника нет возможности нанести красивый рельеф с помощью красок, и зубы становятся одинаково белыми, как под линейку. Для долговечности и правильного функционирования винир должен приклеиваться в подготовленное ложе с уступом, а это достигается только при обточке. Основная задача, которая стоит перед нами – это подарить пациенту красивую улыбку, и чтобы люди при виде его не говорили, какие у вас красивые виниры, а восхищались природной, естественной красотой зубов.

При этом, люминиры стоят очень дорого – в районе 50 000 р. за единицу. На мой взгляд, это совершенно неоправданно. Цена-качество никак не сопоставимы. Гораздо дешевле можно сделать у хорошего ортопеда обычный винир, который превзойдет любой люминир и по красоте, и по качеству.

Резюмируя все вышесказанное, мой вам совет – не тратить время на изучение ортопедических конструкций, а потратить время на поиск грамотного стоматолога».