На Москву обрушились тропические ливни, тоннель на улице Народного ополчения полностью залило водой

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29 мая 2020, 12:37 [ «Аргументы Недели», Анастасия Нечепурнова ]

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За 3 часа сильного ливня на столицу выпало местами до 40% месячной нормы осадков. Непогода продлится до конца дня, москвичам обещают сильный ветер, ливень и град.

Ранее заместитель Мэра Москвы Петр Бирюков сообщил, что из-за ухудшения погодных условий в Московском регионе все городские службы переведены в усиленный режим работы.

Видимо службы не справляются. Так, подписчики телеграм-канала «Подъём» поделились кадрами, где видно, что проезжую часть в тоннеле на улице Народного ополчения полностью залило водой.

Росгидромет предупредил, что в пятницу и субботу в регионы Центрального федерального округа придет активный циклон с Черного моря, который принесет сильные дожди, местами град и усиление ветра до 22 м/с: «29-30 мая в западной половине Центрального федерального округа ожидаются дожди, в Курской, Брянской, Калужской, Смоленской, Московской областях местами сильные (15-20 мм за 12 часов), ливни, местами грозы, град, шквалистые усиления ветра до 15-22 м/с», - говорится в сообщении пресс-службы Росгидромета.