Как управляющий Храмом Христа Спасителя разбогател с божьей помощью

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29 мая 2020, 12:28 [ «Аргументы Недели», Николай ХОХЛОВ ]

фото: соцсети

Попечительский совет храма Христа Спасителя, возглавляемый патриархом и мэром Москвы, в марте 2020 года переизбрал на третий срок исполнительного директора фонда храма (ФХXС) Сергея Семененко. Он управляет зданием кафедрального собора Русской православной церкви уже семь лет. По данным «Открытых медиа», при официальном окладе в 100 000 рублей в месяц Семененко только за три года приобрёл недвижимость как минимум на 50 миллионов рублей и два люксовых автомобиля общей стоимостью почти в 10 миллионов.

Фонд ХХС управляет храмовым комплексом площадью около 60 000 кв. м. Для богослужебной деятельности используется 13 % комплекса. Остальные площади могут приносить доход. ФХХС сдаёт трапезные и залы храмового комплекса для проведения конференций и банкетов, помещения - под офисы и магазины. Под храмом имеется подземная парковка. В 2019 году на территории комплекса работали порядка 20 фирм, в том числе бутик исламской моды и студия по уходу за дорогими автомобилями. Несмотря на коммерческую составляющую эксплуатации помещений, по оценкам «Открытых медиа», с 2006 года из московского бюджета на содержание Храма Христа Спасителя было выделено 5,4 млрд рублей. При этом рядовые сотрудники фонда жалуются на маленькие зарплаты. По их словам, жалобы, отправленные в мэрию Москвы и администрацию президента, остались без внимания.

По информации «Открытых медиа», исполнительный директор Семененко в 2019 году получал зарплату 103 700 рублей в месяц, при этом три года назад он стал владельцем 26 соток земли и дома в 470 квадратных метров в коттеджном экопосёлке с яхт-клубом Grand Marina Club на берегу Можайского водохранилища. На охраняемой территории поселка в 7,5 га, где находятся 32 участка от 18 до 48 соток, директор владеет самым большим коттеджем, имеющим название «Парус». Согласно выпискам из Росреестра, кадастровая стоимость участка и дома Семененко - 6 млн рублей. Рыночная может доходить до 20 млн рублей.

В январе 2019 года руководитель ФХХС купил две квартиры в клубном доме Кутузовский Level в Москве, на улице Гришина (данные из Росреестра). Затем Семененко объединил их в одну, площадью 108,2 кв. м и кадастровой стоимостью 16,6 млн рублей. В настоящее время квартиры без отделки в этом доме выставляют на продажу примерно по 325 000 рублей за квадратный метр, значит, квартира Семененко может стоить около 35,1 млн рублей.

Согласно данным сервисов проверки автомобилей, директору ФХХС принадлежат два люксовых автомобиля. В 2016 году он приобрёл новый Lexus GX 460 и прицеп для перевозки квадроциклов, а в марте 2018 года - кроссовер Porsche Cayenne. Эти модели на момент покупки стоили порядка 4 и 5 млн рублей соответственно.

Ранее Сергей Семененко предпочитал недвижимость в Одинцовском районе Подмосковья. До 2013 года он значился владельцем двухэтажного таунхауса с мансардой площадью 106 кв. м в коттеджном посёлке «Княжичи» в Барвихинском лесу. Это закрытая территория в 6 км от МКАД, здесь живут успешные спортсмены, чиновники из Минсельхоза и Росреестра. Судя по объявлениям, небольшие таунхаусы в посёлке продаются за 20-45 млн рублей. С 2014 года коттедж оформлен на бывшую супругу и детей Семененко.

Ремонтом на личных объектах директора фонда занимались сотрудники ФХХС. Несколько сотрудников фонда рассказали, что в своё рабочее время строители ФХХС выполняли работы в «Парусе» Семененко на Можайском водохранилище и в его новых московских квартирах.

«У нас это называлось «командировками», - объяснил один из них.