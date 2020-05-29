Демократических выборов в России больше нет. Почему мы молчим?

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29 мая 2020, 12:13 [ «Аргументы Недели», Людмила Юрьевна ГРУДЦЫНА, доктор юридических наук, профессор ]

Электронное голосование, фото: соцсети

23 мая 2020 г. Президент России подписал Федеральный закон № 152-ФЗ "О проведении эксперимента по организации и осуществлению дистанционного электронного голосования в городе федерального значения Москве". Это поворотный момент в истории российского избирательного права, если угодно, - последний гвоздь в крышку гроба свободных демократических выборов в России.

Как любой эксперимент, нужный власти, этот эксперимент в ближайшие годы станет правилом, законом и будет воплощен во всех субъектах РФ и на всех уровнях. Очень скоро, как нам представляется, голосования будут происходить дистанционно в электронном виде.

ЧТО ГОТОВИТСЯ

Согласно ст. 2 Федерального закона № 152-ФЗ дистанционное электронное голосование - это голосование без использования бюллетеня, изготовленного на бумажном носителе, с использованием специального программного обеспечения регионального портала государственных и муниципальных услуг города Москвы. На избирательный участок приходить не придется, в кабинку для заполнения бюллетеня, обеспечивающую соблюдение тайны голосования, также заходить не придется, общественных и зарубежных наблюдателей, выполняющих функции контроля за установленной Конституцией РФ и федеральными законами процедурой тайного голосования, также не будет.

СВОБОДА = ТАЙНЕ

Что же нам предложили взамен? Обязательную регистрацию на Госуслугах (кто еще не зарегистрирован - заставят) и голосование со своего аккаунта. Кто за кого проголосовал - вся эта информация будет собрана соответствующими службами. Политические взгляды и предпочтения каждого гражданина России (пофамильно) - будут известны власти, которая будет распоряжаться этой информацией известным образом. Каким? Возможно, информация по голосованиям станет частью досье на каждого активного гражданина России, а возможно, - появится база нелояльных граждан, голосующих "не так". А самое главное, что "бюджетников" (государственных служащих) власть просто заставит голосовать за нужного кандидата (как впрочем, это уже происходило в нашей новейшей истории), только вот теперь власть облегчает себе работу - проверить, голосовал "бюджетник" или нет за нужного кандидата - будет легко, все результаты хранятся в базе и все ходы записаны! Ранее бывали сбои, например, государственный гражданский служащий, получивший команду голосовать за кандидата "А", зашел в кабинку для голосования и в бюллетене отметил кандидата "Х". И проверить это было сложно. А сейчас выход найден, при нашем молчаливом согласии власть делает то, что ей удобно, "подправляет" местами "сбоившие" механизмы управления.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ НЕСТЫКОВКИ

Поскольку автор данной заметки - ученый и практикующий адвокат, изучим юридическую сторону этой темы. Сразу скажем, что принятие Федерального закона № 152-ФЗ нарушает несколько статей Конституции РФ 1993 г. и ряд статей базового для избирательного права Федерального закона от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации", а также ряда других законов (конституционалисты меня могут дополнить и поправить).

Противоречия Федерального закона № 152-ФЗ нормам Конституции РФ:

Согласно ч. 3 ст. 2 Конституции РФ высшим непосредственным выражением власти народа являются референдум и свободные выборы. Ратифицированная Российской Федерацией Конвенция о защите прав человека и основных свобод закрепляет право на свободные выборы и в целях его реализации - обязанность государства проводить с разумной периодичностью свободные выборы путем тайного голосования в условиях, обеспечивающих свободное волеизъявление народа (статья 3 Протокола № 1).

Согласно Международному пакту о гражданских и политических правах каждый гражданин должен иметь без какой бы то ни было дискриминации и без необоснованных ограничений право и возможность принимать участие в государственных делах как непосредственно, так и через свободно избранных представителей, голосовать и быть избранным на подлинных периодических выборах, обеспечивающих свободное волеизъявление избирателей на основе всеобщего и равного избирательного права при тайном голосовании (ст. 25). Понятно, что тайну голосования невозможно обеспечить, когда каждый гражданин РФ зарегистрирован на портале Госуслуг и за его выбором, сделанным со своего аккаунта, легко следить. В том, что эта система создается именно для слежки и сбора государством в лице уполномоченных органов (в т.ч., спецслужб, ФСБ России и МВД России) информации о своих гражданах, у автора этих строк, сомнений почти нет. Это природа нашего государства, с историческим тоталитарным прошлым. И это логично (с позиции государственнической, спесслужбистской логики) и понятно.

НЕТ ТАЙНЫ И НЕТ КОНТРОЛЯ

Итак, вернемся к избирательному закону и праву. Существо закрепленного статьей 32 (частью 2) Конституции РФ права заключается, по смыслу ее статей 3 (часть 3), 15 (часть 4), 17 (часть 1), 19 (части 1 и 2), 60 и 81 (ч. 1), в участии в свободных выборах на основе всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном голосовании, что и закреплено Федеральным законом "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации" в качестве принципа проведения в России выборов и референдумов (п. 1 ст. 3).

Посредством подлинно свободных демократических выборов, осуществляемых в демократическом правовом государстве на основе всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном голосовании, граждане реализуют принадлежащие им избирательные права - активное, т.е. право избирать своих представителей в органы государственной власти и органы местного самоуправления, и пассивное, т.е. право быть избранным в эти органы. Еще раз повторим, что тайного голосования при его электронной форме уже не будет. Даже голосование по Почте России - уже не тайное. Кто будет контролировать Почту? Какие наблюдатели, общественные и, тем более, - международные, смогут это сделать? Контроля за проведением голосования электронно и по почте не будет, а значит, - нарушения никто зафиксировать не сможет.

И, вишенка на торте, - часть 1 ст. 81 Конституции РФ. Пока еще текст конституционной нормы звучит так: "Президент Российской Федерации избирается сроком на шесть лет гражданами Российской Федерации на основе всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном голосовании". Очень надеемся, что хотя бы эту ТАЙНУ власть оставит за нами - голосовать за будущего (надеюсь - нового) президента страны не по Интернету, и не Почтой России, а свободно и потому (увы, пока условия российской действительности таковы) - ТАЙНО.

Теперь рассмотрим противоречия Федерального закона № 152-ФЗ Федеральному закону от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации". Поскольку их много для взгляда юриста, целесообразнее изложить их в виде наглядной сравнительной таблицы (право читателя - проанализировать и сделать свои выводы):

Федеральный закон от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации" Федеральный закон от 23 мая 2020 г. № 152-ФЗ "О проведении эксперимента по организации и осуществлению дистанционного электронного голосования в городе федерального значения Москве" 1. П. 9 ст. 2. Выборы - форма прямого волеизъявления граждан, осуществляемого в соответствии с Конституцией РФ, федеральными законами, конституциями (уставами), законами субъектов РФ, уставами муниципальных образований в целях формирования органа государственной власти, органа местного самоуправления или наделения полномочиями должностного лица; Данная норма подтверждает установленные Конституцией РФ принципы избирательного права. Ч. 1 ст. 2. Основные термины и понятия используются в настоящем Федеральном законе в том же значении, что и в Федеральном законе «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации». Прямое волеизъявление граждан, предусмотренное п. 9 ст. 2 67-ФЗ, согласно ч. 2 ст. 32 Конституции РФ осуществляется вкупе со свободным и тайным голосованием. В 152-ФЗ о тайном голосовании не идет речь. 2. П. 11 ст. 2. Гарантии избирательных прав и права на участие в референдуме - установленные Конституцией РФ, законом, иным нормативным правовым актом условия, правила и процедуры, обеспечивающие реализацию избирательных прав и права на участие в референдуме граждан России; Смысл нормы в том, что гарантии избирательных прав закреплены на конституционном уровне и более подробно излагаются в 67-ФЗ. Правила и процедуры, установленные 67-ФЗ, предусматривают, в том числе, наличие наблюдателей и контроль за ходом голосования, фиксацию нарушений и возможность реализации права на обращение в суд, а также тайну голосования. В 152-ФЗ таких норм нет. 3. П. 28 ст. 2. Избирательные права граждан - конституционное право граждан России избирать и быть избранными в органы государственной власти и органы местного самоуправления, а также право участвовать в выдвижении кандидатов, списков кандидатов, в предвыборной агитации, в наблюдении за проведением выборов, работой избирательных комиссий, включая установление итогов голосования и определение результатов выборов, в других избирательных действиях в порядке, установленном Конституцией РФ, законом, иными федеральными законами, конституциями (уставами), законами субъектов РФ; Ч. 4 ст. 3. Дистанционное электронное голосование осуществляется одновременно с голосованием, проводимым в порядке, предусмотренном главой IX Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», другими федеральными законами. Это означает дискриминацию прав части избирателей: когда одни избиратели голосуют электронно, они лишаются возможности наблюдения (общественных и иностранных наблюдателей) за их голосованием, за возможными нарушениями, в то время, как другие избиратели голосуют традиционно и возможность контроля присутствует. 4. П. 41.1 ст. 2 (изменен с 29 мая 2019 г.). Комплекс для электронного голосования - техническое средство, предназначенное для проведения электронного голосования, автоматизированного подсчета голосов избирателей, участников референдума, установления итогов голосования и составления протокола участковой комиссии об итогах голосования; Аналогичное замечание - посредством применения электронного голосования часть конституционных гарантий и прав избиратель не сможет реализовать. 5. П. 42 ст. 2. Наблюдатель - гражданин Российской Федерации, уполномоченный осуществлять наблюдение за проведением голосования, подсчетом голосов и иной деятельностью комиссии в период проведения голосования, установления его итогов, определения результатов выборов, референдума, включая деятельность комиссии по проверке правильности установления итогов голосования и определения результатов выборов, референдума; В 152-ФЗ не предусмотрено место для наблюдателей и, соответственно, закон исключил возможность осуществления общественного контроля за процессом (процедурами) выборов, что нарушает ст. 15, 17, 19, 32 Конституции РФ. 6. П. 43 ст. 2. Наблюдатель иностранный (международный) (иностранный (международный) наблюдатель) - представитель иностранной или международной организации, наделенный правом осуществлять в порядке, установленном законом, наблюдение за подготовкой и проведением выборов и референдумов в России; В 152-ФЗ не предусмотрена процедура наблюдения за подготовкой и ходом выборов иностранными (международными) наблюдателями, что противоречит ст. 15, 17, 19, 32 Конституции РФ. 7. Ст. 7. Голосование на выборах и референдуме является тайным, исключающим возможность какого-либо контроля за волеизъявлением гражданина. Ч. 10 ст. 3. На соответствующих выборах решением ЦИК РФ об организации и осуществлении дистанционного электронного голосования, законом города Москвы о проведении эксперимента должны быть предусмотрены процедура идентификации избирателя, обеспечение тайны голосования с учетом требований, установленных Федеральным законом «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Федеральным законом от 27 июля 2006 года№ 152-ФЗ «О персональных данных» и другими федеральными законами. Декларативная норма, нет правовых механизмов обеспечения тайны голосования. 8. Ч. 4 ст. 63 ("Бюллетень"). В случае использования прозрачных ящиков для голосования форма избирательного бюллетеня устанавливается с учетом необходимости защиты тайны голосования, за исключением случая, если по решению комиссии, организующей выборы, референдум, в этих целях используются конверты. В 152-ФЗ не предусмотрены механизмы обеспечения тайного голосования, что противоречит ч. 4 ст. 63 67-ФЗ и нормам Конституции РФ. 9. Ч. 4 ст. 65 ("Досрочное голосование"). Организация досрочного голосования должна обеспечивать тайну голосования, исключить возможность искажения волеизъявления избирателя, участника референдума, обеспечивать сохранность бюллетеня и учет голоса избирателя, участника референдума при установлении итогов голосования. Ч. 10 ст. 3. На соответствующих выборах решением ЦИК РФ об организации и осуществлении дистанционного электронного голосования, законом города Москвы о проведении эксперимента должны быть предусмотрены процедура идентификации избирателя, обеспечение тайны голосования. Норма декларативная, поскольку конкретных правовых механизмов реализации в жизнь ч. 10 ст. 3 152-ФЗ не предусматривает. 10. Ч. 15 ст. 65. После совершения действий, указанных в пунктах 13 и 14 настоящей статьи, председатель участковой комиссии, соблюдая тайну волеизъявления избирателя, участника референдума, опускает бюллетени в стационарный ящик для голосования либо в техническое средство подсчета голосов (в случае его использования). 152-ФЗ не предусмотрены механизмы соблюдения председателем участковой комиссии тайны волеизъявления избирателя. Право опускать бюллетени в стационарный ящик для голосования либо в техническое средство подсчета голосов (в случае его использования) не может быть использовано при реализации норм 152-ФЗ. 11. Ч. 12 ст. 68 ("Порядок подсчета голосов избирателей, участников референдума и составления протокола об итогах голосования участковой комиссией"). В первую очередь производится подсчет бюллетеней, находившихся в переносных ящиках для голосования. Вскрытию переносных ящиков для голосования предшествует проверка неповрежденности печатей (пломб) на них. Подсчет ведется таким образом, чтобы не нарушалась тайна голосования. Данная норма не может быть реализована в 152-ФЗ, правовые механизмы ее реализации не указаны и не предусмотрены законодателем. 12. Подп. "а" ч. 24 ст. 68 ("Порядок подсчета голосов избирателей, участников референдума и составления протокола об итогах голосования участковой комиссией"). При использовании технического средства подсчета голосов после завершения работы со списком избирателей, участников референдума в присутствии членов участковой комиссии с правом совещательного голоса, наблюдателей, иных лиц, указанных в п. 3 ст. 30 настоящего Федерального закона: а) если по какой-либо причине голосование в помещении для голосования временно проводилось без использования технического средства подсчета голосов, участковая комиссия проверяет неповрежденность печатей (пломб) на специальном отсеке на данном техническом средстве подсчета..., открывает такой ящик и все содержащиеся в нем бюллетени опускает в техническое средство подсчета голосов таким образом, чтобы не нарушалась тайна голосования; Данное право также не может быть реализовано в 152-ФЗ. Получается правовая коллизия, при которой нормы одного Федерального закона (по формальному статусу 152-ФЗ и 67-ФЗ имеют одинаковую юридическую силу) могут быть реализованы только (в определенных случаях) при несоблюдении норм другого (равнозначного по юридической силе) Федерального закона. Такого противоречия в действующем законодательстве быть не должно. 13. Подп. "б" ч. 24 ст. 68. Участковая комиссия производит подсчет бюллетеней, находившихся в переносных ящиках для голосования, в порядке, предусмотренном п. 12 настоящей статьи, затем все бюллетени опускаются в техническое средство подсчета голосов, переключенное в режим подсчета голосов из переносных ящиков для голосования, при этом бюллетени опускаются таким образом, чтобы не нарушалась тайна голосования; В 152-ФЗ не предусмотрена реализация прав участковой комиссии, установленных 67-ФЗ. 14. Ч. 9 ст. 40. Центральная избирательная комиссия РФ: а) осуществляет контроль за соблюдением избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации; В 152-ФЗ не предусмотрена реализация прав участковой комиссии, установленных 67-ФЗ. При электронном голосовании ЦИК РФ осуществлять контроль невозможно. 15. Ч. 10 ст. 23 ("Порядок формирования и полномочия избирательных комиссий субъектов Российской Федерации") Избирательная комиссия субъекта РФ: а) осуществляет на территории субъекта РФ контроль за соблюдением избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ; В 152-ФЗ не предусмотрена реализация прав участковой комиссии, установленных 67-ФЗ. При электронном голосовании Избирательная комиссия РФ не имеет правовых инструментов для реализации своих прав по осуществления законного контроля. 16. Ч. 10 ст. 24 ("Порядок формирования и полномочия избирательных комиссий муниципальных образований") Избирательная комиссия муниципального образования: а) осуществляет на территории муниципального образования контроль за соблюдением избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ; В 152-ФЗ не предусмотрена реализация прав участковой комиссии, установленных 67-ФЗ. При электронном голосовании Избирательная комиссия муниципального образования не имеет правовых инструментов для реализации своих прав по осуществления законного контроля. 17. Ч. 8 ст. 25 ("Порядок формирования и полномочия окружных избирательных комиссий") Окружная избирательная комиссия: а) осуществляет на территории избирательного округа контроль за соблюдением избирательных прав граждан РФ; В 152-ФЗ не предусмотрена реализация прав участковой комиссии, установленных 67-ФЗ. При электронном голосовании Окружная избирательная комиссия не имеет правовых инструментов для реализации своих прав по осуществления законного контроля. 18. Ч. 9 ст. 25. Территориальная комиссия: а) осуществляет на соответствующей территории контроль за соблюдением избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ; В 152-ФЗ не предусмотрена реализация прав участковой комиссии, установленных 67-ФЗ. При электронном голосовании Территориальная комиссия не имеет правовых инструментов для реализации своих прав по осуществления законного контроля на соответствующей территории. 19. Ч. 4 ст. 30 ("Гласность в деятельности комиссий") Законом может быть предусмотрено, что при проведении выборов в органы государственной власти, органы местного самоуправления наблюдателя могут назначить субъекты общественного контроля, указанные в пунктах 1 и 2 ч. 1 ст. 9 Федерального закона от 21 июля 2014 г. № 212-ФЗ "Об основах общественного контроля в Российской Федерации". При проведении референдума наблюдателя может назначить инициативная группа по проведению референдума, общественное объединение, которое должно быть создано и зарегистрировано на уровне, соответствующем уровню референдума, или на более высоком уровне. В 152-ФЗ не предусмотрено место для наблюдателей и, соответственно, закон исключил возможность осуществления общественного контроля за процессом (процедурами) выборов, что нарушает ст. 15, 17, 19, 32 Конституции РФ. При этом, согласно 67-ФЗ, субъекты общественного контроля, указанные в п. 2 ч. 1 ст. 9 Федерального закона от 21 июля 2014 г. № 212-ФЗ "Об основах общественного контроля в Российской Федерации", назначают наблюдателей в избирательные комиссии, расположенные на территории соответствующего субъекта РФ. В нормах 152-ФЗ данные правовые механизмы не прописаны, что противоречит нормам 67-ФЗ. 20. Ч. 7.1 Ст. 30. Политическая партия, иное общественное объединение, субъект общественного контроля, зарегистрированный кандидат, инициативная группа по проведению референдума, назначившие наблюдателей в участковые комиссии, не позднее чем за три дня до дня голосования (досрочного голосования) представляют список назначенных наблюдателей в соответствующую территориальную комиссию, а при проведении выборов в органы местного самоуправления, местного референдума - в соответствующую избирательную комиссию муниципального образования или иную предусмотренную законом комиссию, если иное не установлено федеральным законом. При электронном голосовании таких наблюдателей назначить невозможно. Соответственно, нарушаются права (возможность их реализации) политических партий, иных общественных объединений, субъектов общественного контроля, зарегистрированных кандидатов, инициативных групп по проведению референдума.

Итак, принятие Федерального закона № 152-ФЗ "О проведении эксперимента по организации и осуществлению дистанционного электронного голосования в городе федерального значения Москве" - противоречит Конституции РФ и профильному Федеральному закону от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации". Все, вышеизложенное, - повод для обращения в Конституционный Суд РФ, который, с учетом сложившейся в нашей стране традиции, конечно же, подтвердит, что все законно и хорошо. Что еще мы можем сделать?