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29 мая 2020, 11:14 [ «Аргументы Недели», Татьяна САВКИНА ]

Открытый Всероссийский патриотический семейный фестиваль «Живая память», argumenti.ru

Завершился I (заочный) этап Всероссийского патриотического семейного Фестиваля «Живая память», посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г. В Оргкомитете зарегистрировано 1066 заявок из 55 регионов 9 федеральных округов Российской Федерации. Также поступили заявки из Казахстана, Абхазии, Республики Беларусь, ДНР. Общее количество участников Фестиваля составило 3536 человек. Среди номинаций конкурса лидирует номинация «Исполнитель» - 760 заявок.

Профессиональное жюри конкурса отмечает лучших претендентов, которые будут приглашены в Москву на финальные мероприятия Фестиваля.



В связи с большим количеством заявок, Экспертный совет продлил срок подведения итогов. Результаты первого этапа будут опубликованы 10 июня 2020 года и размещены на официальном сайте фестиваля Живаяпамять75.рф и в соцсетях проекта на ресурсах "ВКонтакте" и "Фейсбук".



Все участники Фестиваля, направившие заявки, но не прошедшие в финал конкурса, будут отмечены дипломами за участие.

Мероприятия очного этапа пройдут в Москве. Даты проведения будут сообщены дополнительно.