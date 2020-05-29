Прямой эфир по мерам социальной поддержки молодых семей

Аргументы Недели → Общество

29 мая 2020, 09:31 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

Генеральный директор Фонда развития Краснодарского края, председатель комиссии Совета молодых депутатов Красноармейского района Илья Шакалов и представитель Государственного Юридического Бюро Краснодарского края Елена Воробьева провели прямой эфир в социальной сети Инстаграм на тему: «Меры социальной поддержки для молодых семей».



Илья Шакалов: «В начале прямого эфира я поблагодарил всех, кто поддержал социальную эстафету «Челлендж Добра» на Кубани - в первую очередь, это социально ориентированные предприниматели региона, некоммерческие организации, блоггеры и журналисты. Дальше, вместе с юристами ГосЮрБюро Краснодарского края, рассказали о действующих не сегодняшний момент мерах социальной поддержки молодых семей в период пандемии короновируса. Разъяснили жителям региона, какие бывают федеральные и региональные выплаты. Какие документы для этого необходимы, какие государственные информационные ресурсы содержат исчерпывающую информацию. Особо заострили внимание на региональных выплатах, которые ввело своим решением руководство Краснодарского края, в том числе для многодетных семей».