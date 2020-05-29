В Хабаровске расследуют случай массового заражения COVID-19 в обсерваторе

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29 мая 2020, 09:20 [ «Аргументы Недели. Хабаровск» ]

Ряд нарушений в организации работы одного из хабаровских обсерваторов выявила проведенная аппаратом полномочного представителя президента РФ в ДФО, сотрудниками прокуратуры и Роспотребнадзора выездная проверка.

Выезд проводился по поручению полпреда Юрия Трутнева. В обсерваторе введен карантин, говорится в сообщении полпредства.

Проверка подтвердила информацию о том, что в обсерваторе большая скученность людей, не соблюдаются правила самоизоляции, не хватает средств индивидуальной защиты. Напомним, сигнал об этом поступил в полпредство от жительницы Краснодарского края.

Как сообщается, проверка также установила, что ООО «СКК «Газрегион» самостоятельно, без предварительного уведомления Роспотребнадзора разместила для проведения обсервации 92 человека, в том числе 77 работников, прибывших из других субъектов РФ и 15 человек обслуживающего персонала. По указанному адресу находилось 47 вахтовиков, у многих из которых проявлялись признаки ОРВИ.

Обследование здания (общежития) показало, что обсерватор не соответствует санитарно-эпидемиологическим нормам, отсутствуют возможности для качественной санобработки, нет условий для индивидуальной изоляции в комнатах и надлежащего медицинского наблюдения. По заключению проверяющих, нарушения компанией санитарных требований и повлекло массовой инфицирование работников.

Среди прибывших из других регионов в период обсервации зарегистрировано 15 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Все больные госпитализированы в городскую больницу №10. Еще у 28 человек есть подозрение на COVID, у оставшихся в обсерваторе людей дополнительно взяты анализы на коронавирус.

«Безопасность сотрудников на месте работы – это ответственность работодателей. Деятельность компаний и осуществление мер по недопущению распространения коронавирусной инфекции должны своевременно и должным образом контролироваться властями и лично губернатором. Ситуации, когда обсерваторы становятся местом заражения людей, недопустимы», – приводятся в сообщении слова Юрия Трутнева.

По итогам проверки Роспотребнадзор выдал ООО «СКК «Газрегион» предписание о дополнительной дезинфекции и организации медицинского наблюдения за контактными лицами силами медицинской организации.

Прокуратура внесла представление руководителю компании об устранении нарушений. Материалы проверки направлены в региональные следственные органы для расследования действий должностных лиц компании и исполнительных органов власти края. Контроль за указанной ситуацией будет продолжен со стороны аппарата полномочного представителя Президента РФ в ДФО.