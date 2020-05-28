Как сержант Зина сражалась с фашистами, а теперь вступила в борьбу с эпидемией

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28 мая 2020, 23:37 [ «Аргументы Недели», Анна ШЕЙФЕР ]

Автор карикатуры - Денис Лопатин

Больше 3,5 миллионов рублей за 1 месяц удалось собрать ветерану ВОВ Зинаиде Антоновне Корневой, благодаря видеороликам с военными историями, которые она выкладывает на YouTube. Участница войны не понаслышке знает, что взаимопомощь – это секрет победы. Помочь сегодня она решила тем, кто оказался на передовой в войне с COVID-19 – врачам.

Вдохновителем для Зинаиды Антоновны стал британец капитан Томас Мур. За месяц до 100-летнего юбилея он объявил сбор средств для врачей Великобритании. Взамен на пожертвования ветеран пообещал пройти 100 кругов на ходунках вокруг своего сада. Он планировал собрать хотя бы 1000 фунтов за всё время кампании. Однако эта цель была достигнута уже в первые часы сбора. За сутки сумма выросла до 70 тысяч, а к дню рождения ветерана уже составляла более 30 миллионов фунтов стерлингов.

Ролик о британском герое бабушке Зине показали родственники. Тогда пенсионерка решила, что и ей по силам помочь врачам своей страны. «В годы войны советскому народу помогла сплочённость, – рассказала «Аргументам недели» Зинаида Корнева. – Было сложно, но мы собрались и шли на помощь товарищам». Ветеран с сожалением отмечает, что сейчас нет такого объединения сил. «Многие совсем не обращают внимания на то, что происходит: гуляют, делают шашлыки, пока врачи заражаются и умирают. Я, конечно, говорю не о всех».

Семья помогла Зинаиде Антоновне организовать сбор. Внучка записывает видео, правнучка с мужем монтируют ролики, друзья семьи занялись соцсетями, создали YouTube канал, сайт, где можно сделать пожертвование и узнать военную историю сержанта Зины.

5 поколений: Бабушка Зинаида Антоновна, её дочь Ольга, внучка Елена, правнучка Дарина, праправнук Ричард

Дело ветерана всколыхнуло общественность. «Первую неделю после 2 мая буквально каждые 15 минут к нам обращался какой-нибудь журналист, – поделился с «Аргументами недели» родственник участницы войны Дмитрий Панов. – Бабушке сложно так много общаться, но мы помогали». История Зинаиды Антоновны появилась на страницах The New York Times и в эфире канала BBC. С ней пообщались журналисты из Китая, Испании, Португалии, Германии и других стран. О мировой бабушке написали на сайте ООН, её вклад оценили представители МИД России. «Это отнимает много сил, – призналась пенсионерка. – Но я вспоминаю военное время, сколько трудностей нам пришлось пережить. Это помогает мне продолжать записывать мои истории. Ситуация сегодня – это как война, а иногда и страшнее. Ведь мы не видим врага, с которым сражаемся».

Зинаида Антоновна связала для Тома Мура носки и отправила подарок в Британию. Журналисты поделились контактами ветерана. А телеканал «Россия 1» организовал встречу двух героев с помощью телемоста. «Хоть мы и говорим на разных языках, но прекрасно понимаем друг друга, – призналась участница войны. – Сейчас у нас общая беда и общий враг. Нам нужно поддерживать друг друга».

Боевая, волевая, смелая – это можно с уверенностью сказать о Зинаиде Корневой в её 98 лет. Такой она была и в 1942-м, когда учительницей начальных классов услышала по радио, что началась война. Школьный класс сменился на военный полигон, а учиться теперь пришлось ей: ползать по-пластунски, собирать и разбирать винтовку, определять тип, высоту и курс самолёта, иногда только по звуку. Всё это боец Зина делала на отлично.

«Нам обрезали косы, и началась подготовка, – вспоминает ветеран. – Всем девчонкам моего призыва было 18-20 лет. Я стреляла очень точно, попадала только в яблочко, была лучшим стрелком батальона». Неслучайно молодая учительница стала начальником наблюдательного поста. Она вспоминает, как однажды капитан отряда кавалеристов приказал остановиться своим бойцам перед юной девушкой, чтобы отдать честь. Он поздравил Зину и признался, что впервые увидел девушку-ефрейтора, стоящую на боевом посту.

Зинаида Антоновна отчётливо помнит, как на одном из дежурств впервые увидела глаза врага: «Самолёт летел очень низко: на уровне телеграфных проводов. Это был пикирующий бомбардировщик «Юнкерс Ю-88». Он летел в 2-3 метрах от меня. Я увидела лицо лётчика. На нём были очки».

Путь от Сталинграда до Берлина сержант Зина прошла зенитчицей-наводчицей. Не раз лицом к лицу встречалась с врагом. А однажды опоздание на 15 минут спасло ей жизнь. «Я везла боеприпасы и задержалась в пути. Был сформирован пост из 9 человек. Вместо меня отправили другую. Разведка доложила нам, что немцы близко, и нужно уходить. Весь пост, все 9 человек, были расстреляны фашистами. Не просто расстреляны, а изуродованы: немцы издевались над ними. А ведь я должна была быть в этой команде».

Вспоминает Зинаида Антоновна и маленькие военные радости: как отмечали 8 марта в 43-м, как сержанты шутили над девчонками, когда те вскрикивали при виде ящериц: «Сами ведь «страшнее» змей» – говорили солдаты. Теперь с улыбкой представляет, как они выглядели со стороны, когда с двумя лётчиками и верблюдом тянули с поля на верёвке военный самолёт. И, конечно, День Победы в 45-м стал самым запоминающимся моментом военной жизни юной зенитчицы. «Когда нас, девчонок, привезли обратно в Советский Союз, мы выскочили из вагонов, встали на колени и целовали свою землю, – вспоминает Зинаида Корнева. – Мы так были рады, что мы живы, и что война кончилась».

75-ю годовщину Победы Зинаида Антоновна отметила в кругу семьи. Поздравления принимала из разных стран. Журналисты всего мира, с которыми пообщалась бабушка Зина, связались с ней и в этот день. Ветеран рассказала, как праздновала победу в 45-м, и поздравила своих подписчиков: «Ничего не бойтесь в жизни. Всё можно преодолеть. Главное, будьте трудолюбивыми, отзывчивыми, добрыми. Старайтесь помогать тем, кому тяжелее, чем вам».

Военные истории зенитчицы-наводчицы Зины продолжают появляться на канале. С их помощью удалось помочь уже 110 семьям врачей, погибших от коронавируса. Это врачи из «Списка памяти», который ведут медицинские работники. «Когда мы начинали, в списке было 60 человек, – сообщает Дмитрий Панов. – Сейчас их 250. К сожалению, наш сбор не успевает за его обновлением. Цель одна – помочь семьям погибших. Мы хотим, чтобы их число перестало расти, но пока врачи продолжают погибать».

Сложности возникли, когда был собран первый миллион. Как узнать контакты тех, кому сейчас нужна помощь? Родственник Зинаиды Корневой рассказывает: «3 дня мы не могли найти ничего. Звонили в больницы, писали в социальные сети врачам. Медики сейчас на передовой, работают и, конечно, им не до общения ни с кем. Нашли первых, вторых – стало легче. Сейчас в день находим в среднем по 10 семей». В поисках помогают волонтёры. Они ищут контакты, проверяют достоверность информации. За месяц команда проекта выросла до 20 человек.