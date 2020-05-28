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Расписание прогулок для москвичей появилось в сервисе на «Яндекс.Картах»

, 23:08 [ «Аргументы Недели» ]

Расписание прогулок для москвичей появилось в сервисе на «Яндекс.Картах»
Пешие прогулки, фото: соцсети

Расписание прогулок для москвичей появилось в "Яндекс.Картах". Об этом сообщил ТАСС в четверг первый заместитель руководителя аппарата мэра и правительства Москвы Алексей Немерюк.

"На "Яндекс.Картах" появилось расписание прогулок для жителей Москвы: после ввода адреса или при нажатии на дом на карте показывается информация о времени, датах и днях недели для прогулок для жителей этого дома", - сказал Алексей Немерюк.

Напомним, 27 мая мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, согласно которому с 1 июня все жители Москвы смогут выходить на прогулки и заниматься спортом с некоторыми ограничениями. Исключение составляют те, кому поставлены диагнозы "коронавирусная инфекция" или ОРВИ, а также те, кто живет вместе с заболевшими.

Расписание прогулок в столице будет действовать в порядке эксперимента с 1 по 14 июня. Длительные пешие прогулки и занятия спортом на свежем воздухе разрешены для всех жителей города, включая москвичей старше 65 лет и граждан, страдающих хроническими заболеваниями.

ГБ

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