Все новости >>

Аргументы Недели Общество 13+

У арестованного бизнесмена нашли коронавирус и 100 миллиардов рублей

, 23:07 [ «Аргументы Недели», ]

У арестованного бизнесмена нашли коронавирус и 100 миллиардов рублей
фото: соцсети

В рамках уголовного дела о хищениях при исполнении госконтрактов и создании организованного преступного сообщества в отношении основателя и владельца группы «Сумма» Зиявудина Магомедова и его брата Магомеда Магомедова арестованы активы, которые оцениваются в 100 миллиардов рублей ($2 млрд). Это почти в 10 раз превышает нанесенный ими предполагаемый ущерб.

Среди арестованных активов - 750 миллионов долларов, вырученных от продажи акций Новороссийского морского торгового порта «Транснефти». Защита братьев Магомедовых приводила эти данные, отмечая, что это является своего рода залогом, почти в 10 раз перекрывающим сумму ущерба в 11 миллиардов рублей, нанесенного братьями по подсчетам следствия. Суды всех инстанций отклонили их требования об освобождении.

По словам адвоката владельца группы «Сумма» Виктории Цилюрик, пока фигуранты находятся в СИЗО, следователи занимаются поиском их активов, в том числе за границей, рассылают в зарубежные банки письма и запреты с просьбой об аресте в случае обнаружения счетов и недвижимости бизнесменов.

«Арестовано практически все: личное имущество, активы компаний, имущество бывших жен, а также дом и квартира в Москве», - сообщила Цилюрик.

В настоящее время обвиняемая сторона знакомится с материалами расследования. Соответствующая процедура проводилась в СИЗО «Лефортово», пока один из братьев, Зиявудин, не заболел коронавирусом. На днях его перевели в больницу СИЗО «Матросская Тишина». По данным из различных источников, заболевание у Магомедова протекает в легкой форме.

Тем не менее, защита считает, что лечение должно проводиться не в СИЗО, где отсутствует специализированное отделение, и нет врачей-инфекционистов и надлежащего оборудования, поэтому обратилась в Мосгорсуд с заявлением, в котором просит изменить Зиявудину Магомедову меру пресечения. Подобную жалобу подала защита Магомеда Магомедова, отмечающая, что в процессе ознакомления он также может заразиться опасным вирусом.

По одной из версий, COVID-19 мог попасть в «Лефортово» от сотрудников следственного департамента МВД, где зарегистрированы как минимум трое заболевших. Столько же больных опасной инфекцией было выявлено и в главном СИЗО страны. Жалобы уже зарегистрированы, но пока не рассмотрены.

Общество

Названо способное «обнулить» береговую оборону США оружие «Cудного дня» России

Названо способное «обнулить» береговую оборону США оружие «Cудного дня» России

Предназначенный для передвижения под водой российский беспилотник «Посейдон» способен «обнулить» береговую оборону США и любого другого противника Москвы. Об этом рассказал эксперт Александр Михайлов.

Loading...

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью