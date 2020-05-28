У арестованного бизнесмена нашли коронавирус и 100 миллиардов рублей

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28 мая 2020, 23:07 [ «Аргументы Недели», Николай ХОХЛОВ ]

фото: соцсети

В рамках уголовного дела о хищениях при исполнении госконтрактов и создании организованного преступного сообщества в отношении основателя и владельца группы «Сумма» Зиявудина Магомедова и его брата Магомеда Магомедова арестованы активы, которые оцениваются в 100 миллиардов рублей ($2 млрд). Это почти в 10 раз превышает нанесенный ими предполагаемый ущерб.

Среди арестованных активов - 750 миллионов долларов, вырученных от продажи акций Новороссийского морского торгового порта «Транснефти». Защита братьев Магомедовых приводила эти данные, отмечая, что это является своего рода залогом, почти в 10 раз перекрывающим сумму ущерба в 11 миллиардов рублей, нанесенного братьями по подсчетам следствия. Суды всех инстанций отклонили их требования об освобождении.

По словам адвоката владельца группы «Сумма» Виктории Цилюрик, пока фигуранты находятся в СИЗО, следователи занимаются поиском их активов, в том числе за границей, рассылают в зарубежные банки письма и запреты с просьбой об аресте в случае обнаружения счетов и недвижимости бизнесменов.

«Арестовано практически все: личное имущество, активы компаний, имущество бывших жен, а также дом и квартира в Москве», - сообщила Цилюрик.

В настоящее время обвиняемая сторона знакомится с материалами расследования. Соответствующая процедура проводилась в СИЗО «Лефортово», пока один из братьев, Зиявудин, не заболел коронавирусом. На днях его перевели в больницу СИЗО «Матросская Тишина». По данным из различных источников, заболевание у Магомедова протекает в легкой форме.

Тем не менее, защита считает, что лечение должно проводиться не в СИЗО, где отсутствует специализированное отделение, и нет врачей-инфекционистов и надлежащего оборудования, поэтому обратилась в Мосгорсуд с заявлением, в котором просит изменить Зиявудину Магомедову меру пресечения. Подобную жалобу подала защита Магомеда Магомедова, отмечающая, что в процессе ознакомления он также может заразиться опасным вирусом.

По одной из версий, COVID-19 мог попасть в «Лефортово» от сотрудников следственного департамента МВД, где зарегистрированы как минимум трое заболевших. Столько же больных опасной инфекцией было выявлено и в главном СИЗО страны. Жалобы уже зарегистрированы, но пока не рассмотрены.