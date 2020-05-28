Врач об обстановке с коронавирусом в Дагестане: «Ситуация в республике абсолютно вышла из-под контроля»

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28 мая 2020, 20:51 [ «Аргументы Недели», Анастасия Нечепурнова ] Источник: МК

Фото: Черновик

Московский травматолог-ортопед, уроженец дагестанского села Цумада Магомед Абдулхабиров рассказал, как на самом деле обстоят дела с коронавирусом в Дагестане. По его словам, ситуация там давно вышла из под контроля.

По словам медика, его знакомые врачи ещё в начале пандемии начали жаловаться, что в Дагестане нет масок, перчаток, спецхалатов и средств для обработки рук. Медики вынуждены покупать лекарства и средства индивидуальной защиты в аптеках за свои деньги. При этом, они не только не получили обещанных надбавок, но и зарплату им выплачивают с задержками. По словам Абдулхабирова, возможности делать компьютерную томографию отсутствуют, хотя данная болезнь диагностируется именно по КТ. Рентгеновские снимки и флюорография эту болезнь не показывают. От всего этого врачи в районе массово заболели коронавирусом. «Ситуация была катастрофическая, я не мог молчать», – признаётся он.

При этом, местные, даже если у них есть симптомы коронавируса, в больницу идти боятся – уж слишком высок риск подхватить инфекцию там. Поэтому официальная статистика весьма условная. В горных аулах люди вообще не обращаются к врачам, потому что там в больницах мест нет, а увезти в город невозможно, потому что дороги перекрыты.

Врачам рассказывать правду пытаются помешать, да и они сами боятся: «Ситуация в республике абсолютно вышла из-под контроля. И на этом фоне прокурор Левашинского района официально вызывает на допрос Айшат Нажмудинову. Вы можете себе представить: идет пандемия, умирают люди, а прокурор не расследует причины смертности в Дагестане, зато вызывает врача в прокуратуру за то, что она посмела обнародовать негативные факты...Сегодня ситуация в Дагестане мне напоминает начало войны в 1941 году. Это война, война со страшными, большими потерями. Хочется верить, что мы выйдем из нее победителями».

Напомним, 18 мая президент Владимир Путин решил помочь Дагестану силами МЧС и Минобороны. 19 мая из Ростова-на-Дону и Ногинска туда выдвинулись автоколонны с необходимым оборудованием. Специалисты МЧС проводят в Дагестане масштабную дезинфекцию медицинских учреждений и объектов социальной инфраструктуры. Также почти два миллиарда рублей получит Республика Дагестан от правительства на строительство трех многофункциональных медицинских центров общей вместимостью в 200 коек.