Салоны красоты не дождались государственной поддержки и ушли в подполье

Аргументы Недели → Общество 13+

28 мая 2020, 19:46 [ «Аргументы Недели» ]

Владельцы салонов красоты предполагали, что они смогут открыться на первом этапе снятия карантинных мер, то есть 25 мая. Однако этого не произошло. Представители индустрии считают, что такой сценарий может закончиться плачевно. Финансовые проблемы приведут к полному закрытию большинства салонов красоты.



Часть мастеров начали работать на дому или в полуподпольных салонах. Сильнее всего пострадали от карантина несетевые точки. Чтобы не обанкротиться, специалисты продолжают работать по записи или на выезд. В Петербурге даже заметили, как маникюр делают прямо на улице в защитной одежде.



Как правило, обвал в сфере услуг приведёт к увеличению теневого формата работы специалистов. Этот процесс уже начался. Мастера будут обслуживать клиентов, минуя систему налогообложения.



Владельцы салонов считают, что после отмены карантина наплыва клиентов ожидать не стоит. Люди пока не понимают куда нужно идти, стоит ли начинать работать. В привычный ритм жизни общество будет возвращаться постепенно.



