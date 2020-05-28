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Космонавт-испытатель Артемьев призвал серьёзно воспринимать угрозу COVID-19

, 18:23 [ «Аргументы Недели» ]

Космонавт-испытатель Артемьев призвал серьёзно воспринимать угрозу COVID-19
Депутат Мосгордумы, космонавт-испытатель Олег Артемьев, фото соцсети

Депутат Мосгордумы, космонавт-испытатель Олег Артемьев рассказал в беседе с журналистами «Аргументы и Факиты» о том, как коронавирус коснулся его ближайшего окружения, и призвал россиян соблюдать меры предосторожности.

Коронавирусом заразился его сотрудник и близкий друг. По словам Артемьева, у него не было температуры, заболевший жаловался на ломоту в теле и небольшую слабость. Космонавт подчеркнул, что людей трудно уговорить, чтобы они вызвали врача, особенно мужчин. Также он сказал спасибо медикам, которые приехали на вызов пациента.

Мужчину отвезли в первую инфекционную больницу, где ему сделали полное обследование, компьютерную томограмму и тесты, которые подтвердили наличие двухсторонней пневмонии и коронавируса. Сотруднику удалось поправиться, однако ему предстоит долгое и сложное восстановление после болезни. Мужчина стал донором плазмы и через две недели планирует вернуться в ФГБУ «ФНКЦ ФМБА России» для повторной сдачи.

Также Артемьев рассказал, что коронавирусом заболели многие его знакомые, некоторые из них ушли из жизни. Космонавт назвал происходящее «войной с вирусом» и выразил сожаление, что многие шутят по этому поводу. При этом Артемьев уверен, что в России борьба с COVID-19 ведётся наилучшим образом.

ГБ

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