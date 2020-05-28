Все новости >>

Аргументы Недели Общество 13+

Где учатся дети Потанина, Керимова, Ротенберга и других российских миллиардеров

, 18:08 [ «Аргументы Недели», , Обозреватель отдела Общество ]

Где учатся дети Потанина, Керимова, Ротенберга и других российских миллиардеров
UNIVERSITY COLLEGE LONDON , фото соцсети

Говорят, знания, за которые платят, запоминаются лучше. Российские миллиардеры, чтобы в головах их деток прибавилось наверняка, засыпают их туда из своих кошельков. Не только рублями, но и валютой. Так, дескать, эффективнее. Да и образование такое точно никто не отнимет.

Недавно всем известный «инструмент капиталиста», как запальчиво называет себя сам Forbs, изучил, какие вузы окончили богатейшие наследники российских бизнесменов. 

У многих за спиной, конечно, по несколько образований. Таков, например, сын Андрея Гурьева, который окончил Санкт-Петербургский горный институт, РАНХиГС и лондонский университет Гринвича. Кто-то уехал за границу, а большинство, на удивление, выбрали вузы России-матушки. Поступают ребята чаще всего в МГИМО (тоже не странно, университет известен своим курсом на государственную политику). Да и в общем, образовываются так, как мы с вами можем только мечтать, всю жизнь откладывая на учебу своим чадам. 

Начнем с тех, кто учился в России:    

МГИМО 

Стоимость обучения за год: 340 000–480 000 рублей

Анастасия и Иван Потанины

Саид Керимов

Карен Карапетян

Дмитрий Минц

Александр Минц

Игорь Минц

Екатерина Федун

Александр Налимов 

НИУ ВШЭ 

Стоимость обучения за год: 240 000–650 000 рублей

Александр Фролов

Мария Козицына

РАНХиГС

Стоимость обучения за год: 100 000–400 000 рублей

Андрей Гурьев-младший

Дмитрий Лисин

ФИНАНСОВЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РФ 

Стоимость обучения за год: 230 000–410 000 рублей

Саркис Карапетян

Татевик Карапетян

Татьяна Евтушенкова

Двое детей Зараха Илиева

МГУ 

Стоимость обучения за год: 190 000–400 000 рублей

Иван Селин (Касперский)

Маргарита Нисанова

Анастасия Лисина

РГУ НЕФТИ И ГАЗА ИМ. ГУБКИНА

Стоимость обучения за год: 150 000–250 000 рублей

Юсуф Алекперов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОРНЫЙ ИНСТИТУТ 

Андрей Гурьев-младший

КУБАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

Стоимость обучения за год: 30 000–130 000 рублей

Полина Галицкая

ИМПЭ ИМ. А. С. ГРИБОЕДОВА 

Стоимость обучения за год: 60 000–160 000 рублей

Феликс Евтушенков

ВОЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ 

Стоимость обучения за год: 70 000–110 000 рублей

Леонид Брежнев

МГЮА 

Стоимость обучения за год: 230 000–340 000 рублей

Алина Гальчева-Кальциду

Сын Нисанова

  • В следующий список попали ученики Май Литл Британ:

REGENT’S UNIVERSITY LONDON 

Стоимость обучения за год: 1 700 000 рублей

Екатерина Федун

Антон Федун

Роман Ротенберг

UNIVERSITY COLLEGE LONDON 

Стоимость обучения за год: 1 500 000–2 100 000 рублей

Егор Абрамов

Ольга Лужкова

Елена Лужкова

LONDON SCHOOL OF ECONOMICS AND POLITICAL SCIENCE 

Стоимость обучения за год: 1 600 000 рублей

Дмитрий Лисин

Александр Фролов

Джахангир Махмудов 

UNIVERSITY OF OXFORD 

Стоимость обучения за год: 1 400 000–2 100 000 рублей

Саид Гуцериев

Дмитрий Брежнев

HULT INTERNATIONAL BUSINESS SCHOOL

Стоимость обучения за год: 2 200 000 рублей

Джахангир Махмудов

UNIVERSITY OF SURREY 

Стоимость обучения за год: 1 300 000–1 600 000 рублей

Антон Федун

COURTAULD INSTITUTE OF ART

Стоимость обучения за год: 1 600 000 рублей

Ева Хан

PLYMOUTH UNIVERSITY 

Стоимость обучения за год: 1 100 000–1 200 000 рублей

Саид Гуцериев

UNIVERSITY OF GREENWICH 

Стоимость обучения за год: 1 000 000 рублей

Андрей Гурьев

UNIVERSITY OF EDINBURGH 

Стоимость обучения за год: 1 600 000–2 000 000 рублей

Ксения Франк

ROYAL HOLLOWAY UNIVERSITY OF LONDON

Стоимость обучения за год: 1 300 000–1 400 000 рублей

Софья Абрамович

  • Теперь переходим к США: 

YALE UNIVERSITY

Стоимость обучения за год: 3 100 000 рублей

Александр Вексельберг

Ирина Вексельберг

Лора Фридман

Катя Фридман

Дарья Авен

Денис Авен

Александр Абрамов

COLUMBIA UNIVERSITY 

Стоимость обучения за год: 3 600 000 рублей

Анна Абрамович

Николай Мамут

NEW YORK UNIVERSITY 

Стоимость обучения за год: 3 200 000 рублей

Ольга Лужкова

Виктория Михельсон

NORTHEASTERN UNIVERSITY

Стоимость обучения за год: 2 100 000 рублей

Аркадий Абрамович

STANFORD UNIVERSITY 

Стоимость обучения за год: 3 100 000 рублей

Евгений Мошкович

FASHION INSTITUTE OF TECHNOLOGY 

Стоимость обучения за год: 1 300 000 рублей

Шейла Агаларова

 

Общество

Названо способное «обнулить» береговую оборону США оружие «Cудного дня» России

Названо способное «обнулить» береговую оборону США оружие «Cудного дня» России

Предназначенный для передвижения под водой российский беспилотник «Посейдон» способен «обнулить» береговую оборону США и любого другого противника Москвы. Об этом рассказал эксперт Александр Михайлов.

Loading...

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью