Где учатся дети Потанина, Керимова, Ротенберга и других российских миллиардеров

Говорят, знания, за которые платят, запоминаются лучше. Российские миллиардеры, чтобы в головах их деток прибавилось наверняка, засыпают их туда из своих кошельков. Не только рублями, но и валютой. Так, дескать, эффективнее. Да и образование такое точно никто не отнимет.
Недавно всем известный «инструмент капиталиста», как запальчиво называет себя сам Forbs, изучил, какие вузы окончили богатейшие наследники российских бизнесменов.
У многих за спиной, конечно, по несколько образований. Таков, например, сын Андрея Гурьева, который окончил Санкт-Петербургский горный институт, РАНХиГС и лондонский университет Гринвича. Кто-то уехал за границу, а большинство, на удивление, выбрали вузы России-матушки. Поступают ребята чаще всего в МГИМО (тоже не странно, университет известен своим курсом на государственную политику). Да и в общем, образовываются так, как мы с вами можем только мечтать, всю жизнь откладывая на учебу своим чадам.
Начнем с тех, кто учился в России:
МГИМО
Стоимость обучения за год: 340 000–480 000 рублей
Анастасия и Иван Потанины
Саид Керимов
Карен Карапетян
Дмитрий Минц
Александр Минц
Игорь Минц
Екатерина Федун
Александр Налимов
НИУ ВШЭ
Стоимость обучения за год: 240 000–650 000 рублей
Александр Фролов
Мария Козицына
РАНХиГС
Стоимость обучения за год: 100 000–400 000 рублей
Андрей Гурьев-младший
Дмитрий Лисин
ФИНАНСОВЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РФ
Стоимость обучения за год: 230 000–410 000 рублей
Саркис Карапетян
Татевик Карапетян
Татьяна Евтушенкова
Двое детей Зараха Илиева
МГУ
Стоимость обучения за год: 190 000–400 000 рублей
Иван Селин (Касперский)
Маргарита Нисанова
Анастасия Лисина
РГУ НЕФТИ И ГАЗА ИМ. ГУБКИНА
Стоимость обучения за год: 150 000–250 000 рублей
Юсуф Алекперов
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОРНЫЙ ИНСТИТУТ
Андрей Гурьев-младший
КУБАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
Стоимость обучения за год: 30 000–130 000 рублей
Полина Галицкая
ИМПЭ ИМ. А. С. ГРИБОЕДОВА
Стоимость обучения за год: 60 000–160 000 рублей
Феликс Евтушенков
ВОЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ
Стоимость обучения за год: 70 000–110 000 рублей
Леонид Брежнев
МГЮА
Стоимость обучения за год: 230 000–340 000 рублей
Алина Гальчева-Кальциду
Сын Нисанова
- В следующий список попали ученики Май Литл Британ:
REGENT’S UNIVERSITY LONDON
Стоимость обучения за год: 1 700 000 рублей
Екатерина Федун
Антон Федун
Роман Ротенберг
UNIVERSITY COLLEGE LONDON
Стоимость обучения за год: 1 500 000–2 100 000 рублей
Егор Абрамов
Ольга Лужкова
Елена Лужкова
LONDON SCHOOL OF ECONOMICS AND POLITICAL SCIENCE
Стоимость обучения за год: 1 600 000 рублей
Дмитрий Лисин
Александр Фролов
Джахангир Махмудов
UNIVERSITY OF OXFORD
Стоимость обучения за год: 1 400 000–2 100 000 рублей
Саид Гуцериев
Дмитрий Брежнев
HULT INTERNATIONAL BUSINESS SCHOOL
Стоимость обучения за год: 2 200 000 рублей
Джахангир Махмудов
UNIVERSITY OF SURREY
Стоимость обучения за год: 1 300 000–1 600 000 рублей
Антон Федун
COURTAULD INSTITUTE OF ART
Стоимость обучения за год: 1 600 000 рублей
Ева Хан
PLYMOUTH UNIVERSITY
Стоимость обучения за год: 1 100 000–1 200 000 рублей
Саид Гуцериев
UNIVERSITY OF GREENWICH
Стоимость обучения за год: 1 000 000 рублей
Андрей Гурьев
UNIVERSITY OF EDINBURGH
Стоимость обучения за год: 1 600 000–2 000 000 рублей
Ксения Франк
ROYAL HOLLOWAY UNIVERSITY OF LONDON
Стоимость обучения за год: 1 300 000–1 400 000 рублей
Софья Абрамович
- Теперь переходим к США:
YALE UNIVERSITY
Стоимость обучения за год: 3 100 000 рублей
Александр Вексельберг
Ирина Вексельберг
Лора Фридман
Катя Фридман
Дарья Авен
Денис Авен
Александр Абрамов
COLUMBIA UNIVERSITY
Стоимость обучения за год: 3 600 000 рублей
Анна Абрамович
Николай Мамут
NEW YORK UNIVERSITY
Стоимость обучения за год: 3 200 000 рублей
Ольга Лужкова
Виктория Михельсон
NORTHEASTERN UNIVERSITY
Стоимость обучения за год: 2 100 000 рублей
Аркадий Абрамович
STANFORD UNIVERSITY
Стоимость обучения за год: 3 100 000 рублей
Евгений Мошкович
FASHION INSTITUTE OF TECHNOLOGY
Стоимость обучения за год: 1 300 000 рублей
Шейла Агаларова