Где учатся дети Потанина, Керимова, Ротенберга и других российских миллиардеров

Аргументы Недели → Общество 13+

28 мая 2020, 18:08 [ «Аргументы Недели», Валерия Шавельева, Обозреватель отдела Общество ]

UNIVERSITY COLLEGE LONDON , фото соцсети

Говорят, знания, за которые платят, запоминаются лучше. Российские миллиардеры, чтобы в головах их деток прибавилось наверняка, засыпают их туда из своих кошельков. Не только рублями, но и валютой. Так, дескать, эффективнее. Да и образование такое точно никто не отнимет.

Недавно всем известный «инструмент капиталиста», как запальчиво называет себя сам Forbs, изучил, какие вузы окончили богатейшие наследники российских бизнесменов.

У многих за спиной, конечно, по несколько образований. Таков, например, сын Андрея Гурьева, который окончил Санкт-Петербургский горный институт, РАНХиГС и лондонский университет Гринвича. Кто-то уехал за границу, а большинство, на удивление, выбрали вузы России-матушки. Поступают ребята чаще всего в МГИМО (тоже не странно, университет известен своим курсом на государственную политику). Да и в общем, образовываются так, как мы с вами можем только мечтать, всю жизнь откладывая на учебу своим чадам.

Начнем с тех, кто учился в России:

МГИМО

Стоимость обучения за год: 340 000–480 000 рублей

Анастасия и Иван Потанины

Саид Керимов

Карен Карапетян

Дмитрий Минц

Александр Минц

Игорь Минц

Екатерина Федун

Александр Налимов

НИУ ВШЭ

Стоимость обучения за год: 240 000–650 000 рублей

Александр Фролов

Мария Козицына

РАНХиГС

Стоимость обучения за год: 100 000–400 000 рублей

Андрей Гурьев-младший

Дмитрий Лисин

ФИНАНСОВЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РФ

Стоимость обучения за год: 230 000–410 000 рублей

Саркис Карапетян

Татевик Карапетян

Татьяна Евтушенкова

Двое детей Зараха Илиева

МГУ

Стоимость обучения за год: 190 000–400 000 рублей

Иван Селин (Касперский)

Маргарита Нисанова

Анастасия Лисина

РГУ НЕФТИ И ГАЗА ИМ. ГУБКИНА

Стоимость обучения за год: 150 000–250 000 рублей

Юсуф Алекперов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОРНЫЙ ИНСТИТУТ

Андрей Гурьев-младший

КУБАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

Стоимость обучения за год: 30 000–130 000 рублей

Полина Галицкая

ИМПЭ ИМ. А. С. ГРИБОЕДОВА

Стоимость обучения за год: 60 000–160 000 рублей

Феликс Евтушенков

ВОЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ

Стоимость обучения за год: 70 000–110 000 рублей

Леонид Брежнев

МГЮА

Стоимость обучения за год: 230 000–340 000 рублей

Алина Гальчева-Кальциду

Сын Нисанова

В следующий список попали ученики Май Литл Британ:

REGENT’S UNIVERSITY LONDON

Стоимость обучения за год: 1 700 000 рублей

Екатерина Федун

Антон Федун

Роман Ротенберг

UNIVERSITY COLLEGE LONDON

Стоимость обучения за год: 1 500 000–2 100 000 рублей

Егор Абрамов

Ольга Лужкова

Елена Лужкова

LONDON SCHOOL OF ECONOMICS AND POLITICAL SCIENCE

Стоимость обучения за год: 1 600 000 рублей

Дмитрий Лисин

Александр Фролов

Джахангир Махмудов

UNIVERSITY OF OXFORD

Стоимость обучения за год: 1 400 000–2 100 000 рублей

Саид Гуцериев

Дмитрий Брежнев

HULT INTERNATIONAL BUSINESS SCHOOL

Стоимость обучения за год: 2 200 000 рублей

Джахангир Махмудов

UNIVERSITY OF SURREY

Стоимость обучения за год: 1 300 000–1 600 000 рублей

Антон Федун

COURTAULD INSTITUTE OF ART

Стоимость обучения за год: 1 600 000 рублей

Ева Хан

PLYMOUTH UNIVERSITY

Стоимость обучения за год: 1 100 000–1 200 000 рублей

Саид Гуцериев

UNIVERSITY OF GREENWICH

Стоимость обучения за год: 1 000 000 рублей

Андрей Гурьев

UNIVERSITY OF EDINBURGH

Стоимость обучения за год: 1 600 000–2 000 000 рублей

Ксения Франк

ROYAL HOLLOWAY UNIVERSITY OF LONDON

Стоимость обучения за год: 1 300 000–1 400 000 рублей

Софья Абрамович

Теперь переходим к США:

YALE UNIVERSITY

Стоимость обучения за год: 3 100 000 рублей

Александр Вексельберг

Ирина Вексельберг

Лора Фридман

Катя Фридман

Дарья Авен

Денис Авен

Александр Абрамов

COLUMBIA UNIVERSITY

Стоимость обучения за год: 3 600 000 рублей

Анна Абрамович

Николай Мамут

NEW YORK UNIVERSITY

Стоимость обучения за год: 3 200 000 рублей

Ольга Лужкова

Виктория Михельсон

NORTHEASTERN UNIVERSITY

Стоимость обучения за год: 2 100 000 рублей

Аркадий Абрамович

STANFORD UNIVERSITY

Стоимость обучения за год: 3 100 000 рублей

Евгений Мошкович

FASHION INSTITUTE OF TECHNOLOGY

Стоимость обучения за год: 1 300 000 рублей

Шейла Агаларова