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Ветеринар: какими продуктами нельзя кормить собак

, 17:38 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Мои года

Ветеринар: какими продуктами нельзя кормить собак
фото: pixabey

Столичный ветеринарный врач Жанна Каштанова рассказала, какие продукты следует исключить из собачьего меню. Она отмечает, что шоколад, сыр, молочные продукты, копчености являются потенциально опасными для собак. 

При этом они могут питаться сырым животным мясом, термически обработанными продуктами, крупами, овощами и фруктами.

Ветеринар пояснила, что небольшой кусочек шоколада способен вызвать у животных рвоту или диарею, а большое количество этого лакомства может даже убить питомца. Специалист также назвала сыр очень жирным продуктом для собак. Она добавила, что со временем сыр поражает печень и поджелудочную железу домашнего любимца.

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