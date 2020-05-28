В Феодосии 28 мая по городской ливневке текла «винная река»

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28 мая 2020, 17:01 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Аргументы недели-Крым

"Винная река", фото: forpostsevastopol.ru

Местный винзавод слил отходы. Очевидцы пишут в соцсетях об ощущениях нахождения в центре самогоноварения.

28 мая по городской ливневке текла темно-красная жидкость, пахнущая дрожжами. Мэр города предположил, что начудачил винзавод. «Предположительно наш винзавод», - приводит слова Сергея БОВТУНЕНКО «Крыминформ».

Напомним, что подобное в Феодосии случается регулярно – предыдущий скандал случился осенью 2019 года, тогда бурая, пахнущая дрожжами жижа небольшой рекой утекла в море.

Инцидент не остался незамеченным в социальных сетях. Жители города шутят, что в городе пахнет, не как на курорте, а как в центре подпольного самогоноварения.