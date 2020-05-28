В Феодосии 28 мая по городской ливневке текла «винная река»

Местный винзавод слил отходы. Очевидцы пишут в соцсетях об ощущениях нахождения в центре самогоноварения.
28 мая по городской ливневке текла темно-красная жидкость, пахнущая дрожжами. Мэр города предположил, что начудачил винзавод. «Предположительно наш винзавод», - приводит слова Сергея БОВТУНЕНКО «Крыминформ».
Напомним, что подобное в Феодосии случается регулярно – предыдущий скандал случился осенью 2019 года, тогда бурая, пахнущая дрожжами жижа небольшой рекой утекла в море.
Инцидент не остался незамеченным в социальных сетях. Жители города шутят, что в городе пахнет, не как на курорте, а как в центре подпольного самогоноварения.