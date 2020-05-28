Медики оказали помощь ребенку, который перепутал гранулы для прочистки труб с конфетами

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28 мая 2020, 16:50 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Подмосковье сегодня

фото: pixabey

Врачи помогли мальчику в возрасте трех лет, который перепутал гранулы для прочистки труб с конфетами. Как рассказала мать ребенка, она обнаружила сына в ванной. В руках у ребенка был пакетик с цветными шариками, несколько из них он успел покатать во рту. Женщина незамедлительно промыла рот сына водой и вызвала у него рвоту.

В больнице у мальчика выявили сильный отек языка, твердого неба, миндалин, язычка. Из-за боли и серьезного воспаления он не мог есть и пить. Ребенку промыли слизистую и назначили обезболивающее, антибиотики и препараты, уменьшающие отек. На третьи сутки к маленькому пациенту вернулся аппетит. Вскоре его выписали.