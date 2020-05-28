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В Союзе потребителей объяснили, почему онлайн-торговля не понравилась россиянам

, 16:55 [ «Аргументы Недели» ] Источник: НСН

В Союзе потребителей объяснили, почему онлайн-торговля не понравилась россиянам
Фото: pixabay.com

С первого июня в Москве открываются все магазины непродовольственных товаров, как сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Напоминаем, что до этого момента жителям приходилось пользоваться услугами онлайн-магазинов. 

Глава Союза потребителей России Петр Шелищ рассказал, что для россиян никакая онлайн-продажа, которая была доступна в период ограничительных мер, не заменит поход в магазин. Специалист отметил, что сегодня онлайн-торговля – это малая доля торгового оборота.

"В нашу культуру еще все-таки не вошли покупки нажатием кнопки, мы не можем перечислять так деньги, быть уверенными, что будем удовлетворены тем, что получим. Постепенно это будет приходить, но пока многие люди тоскуют по возможности пройтись по магазинам", - пояснил Шелищ.

АГ

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