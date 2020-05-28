Сергиев Посад: местные жители в лесу обнаружили свалку лекарственных препаратов

Двое жителей из Сергиево-Посадского городского округа отправились на прогулку в лес. Во время своего похода случайно вышли на поле вблизи поселка Сватково. Здесь мужчины и наткнулись на груды лекарственных препаратов.
Когда мы подошли поближе, то почувствовали резкий запах, похожий на керосин, – рассказывает очевидец Алексей Лекторович. – Всего было около четырех больших куч из мешков и коробок. Во всех находились лекарства.
По словам Алексея, все препараты были с истекшим сроком годности – об этом свидетельствовали маркировки на пачках.
"Некоторые кучи злоумышленники пытались сжечь, но не успели. Скорее всего, неизвестные хотели таким способом утилизировать отходы или замести следы", - отметили очевидцы.
Поддержите нас - единственный источник разума в это непростое время
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.