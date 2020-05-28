Сергиев Посад: местные жители в лесу обнаружили свалку лекарственных препаратов

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28 мая 2020, 16:40 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Подмосковье сегодня

фото: pixabey

Двое жителей из Сергиево-Посадского городского округа отправились на прогулку в лес. Во время своего похода случайно вышли на поле вблизи поселка Сватково. Здесь мужчины и наткнулись на груды лекарственных препаратов.

Когда мы подошли поближе, то почувствовали резкий запах, похожий на керосин, – рассказывает очевидец Алексей Лекторович. – Всего было около четырех больших куч из мешков и коробок. Во всех находились лекарства.

По словам Алексея, все препараты были с истекшим сроком годности – об этом свидетельствовали маркировки на пачках.

"Некоторые кучи злоумышленники пытались сжечь, но не успели. Скорее всего, неизвестные хотели таким способом утилизировать отходы или замести следы", - отметили очевидцы.