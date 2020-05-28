Московская область:более 15 тысяч дворников задействовали в работах по обновлению и расчистке дворов

Более 15 тысяч дворников задействовали в работах по обновлению и расчистке дворов Московской области за минувшие сутки, сообщили в региональном Минблагоустройства.
«За 27 мая в работах по приведению дворовых и общественных территорий в нормативное состояние, было задействовано 15 195 дворников и 1 094 единиц техники», - рассказал глава ведомства Михаил Хайкин.
В частности, они устранили во дворах 1585 ям, подмели и вымыли 13,9 миллиона квадратных метров проездов и тротуаров, покрасили 10 755 метров ограждений, восстановили 511 элементов малых архитектурных форм, очистили 12,5 миллиона квадратных метров газонов и 339 километров вдоль бордюрного камня.
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