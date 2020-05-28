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Почему Россия теряет лидерство в космосе

, 15:46 [ «Аргументы Недели», ]

Почему Россия теряет лидерство в космосе
фото: соцсети

В космическом центре НАСА в Хьюстоне находится огромное количество экспонатов, говорящих о сотрудничестве США с СССР и Россией в деле освоения космоса. В последнее время в этом отношении поводов для гордости у нашей страны становится все меньше.

Закат российской космичеcкой промышленности начался уже много лет назад. Прошла эпоха учёных-романтиков, теперь наукой занялись дилетанты-коммерсанты.

Некоторое время еще удавалось выезжать на королёвских разработках эпохи СССР, но даже с таким великим наследством невозможно жить вечно. Легендарный космический двигатель РД 180 был создан в середине 90-х и многие годы считался лучшим. Китайцы пытались сделать нечто подобное, но их двигатель YF100, созданный на основе российского РД 120, выдавал тягу, меньшую в три раза.

Несмотря на рост напряжённости между США и Россией, у американцев не было альтернативы РД 180, и он до последнего времени использовался компаниями Boeing/Lockheed на ракетах Atlas. Американцы платили за двигатель около 10 миллионов.

20 декабря 2019 года ракета-носитель Atlas V с российскими двигателями РД-180 запустила с авиабазы на мысе Канаверал на орбиту космический корабль CST-100 Starliner компании Boeing. Скорее всего, это был один из последних полётов с российскими движками.

Двигатель Илона Маска достиг давления в камере сгорания 268,9 бара, побив рекорд российского РД-180. Строительство ракеты, с новым двигателем не заставило себя ждать, и в ближайшее время состоится первый испытательный полёт американского корабля Crew Dragon. Он должен доставить на Международную космическую станцию (МКС) астронавтов НАСА Дугласа Херли и Роберта Бенкена.

Когда-то наша космическая отрасль была достижением, которым гордился советский народ. Похоже, сейчас поводов для гордости у нас становится значительно меньше.

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