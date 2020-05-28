В российской сметане выявили следы антибиотиков

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28 мая 2020, 15:27 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ПолитЭксперт

фото: pixabey

Роскачество выявило нарушения в составе двух сметан российских производителей. Специалисты обнаружили следы антибиотиков и растительные жиры.

Сотрудники Роскачества провели проверку сметаны российских производителей. Исследованиям подверглись образцы сметаны жирностью 20% семи торговых марок. Специалисты выявили нарушения в двух образцах, сообщается на сайте Роскачества.

Уровень содержания дрожжей превышен в сметане одного производителя, также в ней обнаружены следы антибиотика доксициклина и растительные жиры. Специалисты Роскачества считают этот образец сметанным продуктом, а не настоящей сметаной.

Второй некачественный образец содержал следы другого антибиотика, хлортетрациклина, в несущественном количестве. Подобный случай считается незначительным нарушением.