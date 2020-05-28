Завершилось строительство пешеходного моста в Гумраке в Волгоградской области

Аргументы Недели → Общество

28 мая 2020, 15:57 [ «Аргументы Недели. Волгоград» ]

Местные жители могут безопасно пересекать 11 станционных путей, фото соцсети

На станции Гумрак в Волгоградской области завершилось строительство нового пешеходного моста. С его помощью местные жители могут безопасно пересекать 11 станционных путей.

Новое сооружение состоит из трех металлических пролетных строений, общая длина которых составляет 69 м. На объекте смонтированы перила, а для обеспечения дополнительных мер безопасности – специальные защитные экраны. Мост имеет три лестничных схода, два из которых ведут на пассажирские платформы.

Строительство пешеходного моста началось в феврале 2019 года в рамках комплексной реконструкции станции Гумрак.