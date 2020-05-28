Замруководителя Администрации Президента РФ назвал Татарстан примером для всей многонациональной России

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28 мая 2020, 15:25 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Национальный Акцент

Национальный Акцент

Заместитель Руководителя Администрации Президента Российской Федерации Магомедсалам Магомедов поздравил Президента Республики Татарстан Рустама Минниханова и всех жителей республики с 100-летием образования ТАССР.

В поздравлении Магомедов отметил, что во все времена Татарстан славился радушным гостеприимством и дружным сосуществованием представителей разных народов, диалогом религий, трудолюбием жителей республики.

«Республика Татарстан, сохраняя славные традиции и в настоящее время, является ярким примером успешного социального и экономического развития для всей многонациональной России», – подчеркнул он.

Магомедов пожелал Президенту и жителям Татарстана крепкого здоровья, благополучия, новых успехов и всего самого доброго.