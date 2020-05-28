Замруководителя Администрации Президента РФ назвал Татарстан примером для всей многонациональной России

Заместитель Руководителя Администрации Президента Российской Федерации Магомедсалам Магомедов поздравил Президента Республики Татарстан Рустама Минниханова и всех жителей республики с 100-летием образования ТАССР.
В поздравлении Магомедов отметил, что во все времена Татарстан славился радушным гостеприимством и дружным сосуществованием представителей разных народов, диалогом религий, трудолюбием жителей республики.
«Республика Татарстан, сохраняя славные традиции и в настоящее время, является ярким примером успешного социального и экономического развития для всей многонациональной России», – подчеркнул он.
Магомедов пожелал Президенту и жителям Татарстана крепкого здоровья, благополучия, новых успехов и всего самого доброго.