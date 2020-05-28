Волжский запускает маршрутки и идёт на пляж

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28 мая 2020, 15:52 [ «Аргументы Недели. Волгоград» ]

Фото v102.ru

Пока Волгоград подсчитывает и выясняет, приблизился он или нет ко второму этапу снятия ограничений, в городе-спутнике Волжском разрешили работу маршрутных такси, а так же подготовились к открытию купального сезона.

Уже все социальные сети криком кричат, что самый главный рассадник разной инфекции – переполненный общественный транспорт. Но власти Волгограда паблики не читают и поэтому страшно нелюбимых своих пасынков – маршрутки на дороги города не выпускают. У Волжского – свой путь. Или свои лоббисты. Здесь собираются с 29 мая разрешить работу коммерческого пассажирского транспорта. Решение, сообщила пресс-служба мэрии города-спутника, было принято в связи с обращениями жителей и необходимостью разгрузки подвижного состава волжской автоколонны № 1732.

Специалисты Роспотребнадзора предупредили о необходимых условиях работы транспорта в ситуации сохранения рисков распространения COVID-19. В салонах транспорта должна производиться обработка специальными дезинфицирующими средствами, пассажирам и водителям необходимо использовать средства индивидуальной защиты - маски и перчатки. За несоблюдение этих условий к владельцам маршруток будут применяться меры административного воздействия вплоть до прекращения работы маршрута.

По итогам мониторинга пассажиропотока выявлены наиболее загруженные маршруты и места максимального скопления пассажиров. Предложено возобновить работу семи коммерческих маршрутов.

Из волжских новостей так же известно, что глава города Игорь Воронин подписал распоряжение о подготовке к открытию купального сезона. Датой начала сезона определено 10 июня, окончание запланировано на 15 сентября. Перед открытием сезона городской пляж подготовят для безопасного отдыха горожан, проведут очистку водоема и береговой линии. Сотрудники полиции будут патрулировать место отдыха у воды на предмет выявления нетрезвых граждан. На городском пляже также оборудуют места для наглядной агитации, предупреждающей о несчастных случаях. Ну, и вероятно, будут следить за соблюдением социальной дистанции, как на берегу, так и на воде.