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Пописаешь у памятника Свободы в Латвии – 2000 евро не видать

, 15:14 [ «Аргументы Недели», , Шеф-редактор балтийского бюро АН ]

Пописаешь у памятника Свободы в Латвии – 2000 евро не видать
Памятник Свободы в Латвии, фото: соцсети

Памятник Свободы в Латвии – символ независимости страны и святыня. Увы, бывает, что подвыпившие иностранные граждане непотребно ведут себя у Милды. В любой цивилизованной стране за осквернение святыни – серьезное наказание. Наконец, этот вопрос основательно рассматривается и в Латвии.

У памятника независимости планируется запретить всяческую торговлю, попрошайничество, уличное музицирование, а также другие варианты заработка. 

Планируется, что теперь законом будет запрещено проводить у памятника мероприятия, направленные на агрессивную конфронтацию.

За музицирование у памятника Свободы будут сначала предупреждать, а потом накладывать штраф в размере 500 евро.

А вот за то, что справил естественные потребности у памятника – штраф до 2000 евро!

Чтобы неповадно было!

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