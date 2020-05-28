Пописаешь у памятника Свободы в Латвии – 2000 евро не видать

Памятник Свободы в Латвии – символ независимости страны и святыня. Увы, бывает, что подвыпившие иностранные граждане непотребно ведут себя у Милды. В любой цивилизованной стране за осквернение святыни – серьезное наказание. Наконец, этот вопрос основательно рассматривается и в Латвии.
У памятника независимости планируется запретить всяческую торговлю, попрошайничество, уличное музицирование, а также другие варианты заработка.
Планируется, что теперь законом будет запрещено проводить у памятника мероприятия, направленные на агрессивную конфронтацию.
За музицирование у памятника Свободы будут сначала предупреждать, а потом накладывать штраф в размере 500 евро.
А вот за то, что справил естественные потребности у памятника – штраф до 2000 евро!
Чтобы неповадно было!