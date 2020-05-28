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В Мурманске роженицы жалуются, что их разлучили с новорожденными детьми из-за коронавируса

, 15:03 [ «Аргументы Недели», ] Источник: Новая Газета

В Мурманске роженицы жалуются, что их разлучили с новорожденными детьми из-за коронавируса
Фото: Павел Львов / РИА Новости

19 мая во время проверки всех сотрудников областного перинатального центра Мурманска на COVID-19 у двоих врачей обнаружили бессимптомное течение болезни. Позже выяснилось, что заразились и пациентки. А ещё спустя пару дней их принудительно разделили с новорожденными детьми. 

После поступивших новостей 21 мая ночью заразившихся рожениц в спешном порядке из мурманского перинатального центра перевезли в роддом № 3, перепрофилированный под COVID-19. Детей взять не позволили, их отвезли в тот же роддом, но на других скорых. При этом, ранее Минздрав РФ заявлял, что терапия не требуется людям, у которых новая коронавирусная инфекция протекает бессимптомно. «Если коронавирус протекает бессимптомно, то терапия не требуется. При этом нужно обязательно самоизолироваться и соблюдать карантинные меры», - говорится в сообщении.

Почему важно не помещать бессимптомных в больницы? Потому что нельзя исключать вероятность ложноположительного результата. И в этом случае госпитализация в ковидную больницу – дополнительный риск. А у рожениц никаких симптомов заболевания не было. И в целом, сначала всё было согласно рекомендациям Минздрава. 20 мая после получения положительного результата теста Елену (имя изменено) с дочерью и еще двух мам выписали из перинатального центра. Они сообщили, что готовы соблюдать домашнюю самоизоляцию, о чем уведомили Роспотребнадзор. Муж приехал встречать на машине. Но по дороге домой их остановили на посту ДПС: «Сказали, что если мы сейчас не вернемся, муж и старшие дети не смогут попасть домой. И мы вернулись». Уже в центре выяснилось, что детей — и «отрицательных», и «положительных» — у матерей забирают в детское отделение, а ночью всех начали спешно переводить в роддом №3. 

При этом, практика разделения матерей и новорожденных во всем цивилизованном мире уже давно не применяется. Исключение делается только в случаях угрозы жизни матери или ребенка — при сложных или преждевременных родах. По словам Елены, напуганные роженицы плакали и не понимали, что происходит. «Мне дали фрагмент постановления о нашей госпитализации, подписанный задним числом, 19 мая, причем там указано, что у дочери тоже COVID-19, а у нее отрицательный тест. Когда мы дозвонились до оперативного штаба, там сказали, что в отношении всех нас вынесено одно коллективное постановление — списком. Нас перевезли вшестером — и мы все бессимптомные. И никому не позволено изолироваться дома».

Зачем матерей разделили с детьми, или почему незараженных младенцев не отдали отцам, никто не поясняет. «Здесь, в 3-м роддоме, конечно, хороший персонал, здесь к нам по-человечески относятся, мы все им очень благодарны. Нам доктор даже фотографии наших детей в чате присылает. Но кормить запрещено. Сцеживаем — и сливаем в раковину. Детей кормят смесью, при этом дочь за неделю набрала всего двадцать граммов веса», – жалуется Елена

Почему матери не могут кормить детей тоже неясно. Согласно документу Всемирной организации здравоохранения «COVID-19 и грудное вскармливание»вирус COVID-19 не был обнаружен в грудном молоке ни одной матери с подтвержденным диагнозом или при подозрении на COVID-19. Поэтому представляется маловероятным, что COVID-19 может быть передан через грудное вскармливание или через грудное молоко матери. 

Пресс-служба правительства области никак не прокомментировала сложившуюся ситуацию. Перед роженицами за массовое заражение их самих и их детей никто не извинился. 

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